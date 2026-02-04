B1 Inregistrari!
Scandal la Muzeul Satului Bănățean. Managerul, replică la acuzațiile angajaților: „Nu știu dacă poate fi considerat bullying faptul că nu tolerez lipsa de la serviciu”. Reacția tranșantă a șefului CJ Timiș

Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 09:28
Scandal la Muzeul Satului Bănățean între manager și angajați. Sursa foto: Muzeul Satului Bănățean / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune managerul despre situația de la Muzeul Satului Bănățean
  2. Șeful CJ Timiș, supărat din cauza neregulilor de la muzeu

Angajații de la Muzeul Satului Bănățean s-au plâns la Ministerul Culturii că managerul Radu Trifan îi hărțuiește, îi intimidează și-i amenință cu concedierea. Ministerul a trimis o solicitare către Consiliul Județean (CJ) Timiș, în subordinea căruia se află muzeul, pentru a demara controale acolo. Radu Trifan spune că acuzele vin deoarece vrea să impună disciplină. El mai afirmă că abia așteaptă controlul să vadă și alții ce dezordine era la muzeu.

Alfred Simonis (PSD), șeful CJ Timiș, i-a dat dreptate lui Trifan și a acuzat și el „haosul de nedescris” de la muzeu, inclusiv faptul că era să fie călcat de o mașină pe aleile pietonale de acolo.

Ce spune managerul despre situația de la Muzeul Satului Bănățean

„Nu știu dacă poate fi considerat bullying faptul că nu tolerez lipsa de la programul de lucru. Deci programul de lucru a fost un punct spinos aici prin care am încercat și cu mari dificultăți să impunem prezența la lucru de la 8 la 16.30. Eu sunt acolo chiar de la 7.30.

Apoi rezultatele muncii noastre. S-a lucrat fără o planificare, s-a lucrat fără ședințe operative. Toate aceste lucruri, bineînțeles, au creat nemulțumiri pentru cei care erau obișnuiți într-un anumit fel și rezultatele s-au văzut de-a lungul timpului.

Am înțeles că s-a făcut o petiție către Ministerul Culturii, chiar m-aș bucura să vină acest control. Specialiștii Ministerului sau specialiștii Consiliului Județean, dacă vor decide să vină în control, vreau să vină să vadă alături de mine ce am descoperit noi ca disfuncționalități”, a declarat Radu Trifan, managerul muzeului, potrivit Radio Timișoara.

Șeful CJ Timiș, supărat din cauza neregulilor de la muzeu

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, i-a dat dreptate managerului. Simonis a susținut că angajații care n-au chef de muncă n-au decât să plece.

„Întotdeauna schimbarea naște rezistență. Faptul că oamenii erau învățați să nu vină la serviciu sau să vină câte o oră, câte două, faptul că erau învațați sa mergă cu mașinile pe aleile pietonale – era să dea peste mine, eram cu copilașii prin parc -, faptul ca nu era niciun fel de regulă acolo, ca nu avem patrimoniu inventariat.

Era un haos de nedescris și dorim îmbunătățirea activității de acolo, Evident, dacă trebuie să ne luptăm cu această rezistență, o facem și o vom dobândi, nu vă faceți niciun fel de problemă. Cine e nemulțumit de muncă, de ordine, de disciplină, de nevoia de a crește veniturile, se ducă în altă parte unde se acceptă lenea”, a declarat Alfred Simonis.

