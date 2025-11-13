Primarul comunei , Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de pentru săvârșirea faptelor de luare de mită și abuz în serviciu.

Ce s-a întâmplat

În perioada aprilie- sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în „Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective, conform Agerpres.

De asemenea, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

25 martie 2025

Pe 25 martie 2025, Primăria Zănești a încheiat un contract de achiziție cu SC Lei În Instalații SRL, în valoare de peste 476.000 de lei fără TVA, pentru lucrările de amenajare a parcului de la Căminul Cultural.

Ioan Filip ar fi pretins și primit de la administratorul acestei societăți suma de 50.000 de lei și foloase constând în servicii de lucrări de instalații estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei, pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

„Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de ‘Servicii de proiectare amenajări spații publice’ privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA. În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, potrivit DNA Bacău.

11 august 2025

Pe 11 august 2025, primăria a încheiat un alt contract de execuție lucrări pentru școala gimnazială, cu SC Termoizoconstruct SRL, în valoare de aproape 450.000 de lei.

Primarul ar fi pretins și primit de la administratorul societății circa 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

„În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoștință de faptul că situațiile de lucrări ar fi fost supraevaluate și că procedurile de achiziții ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu UAT Zănești în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA) lei, precum și un folos necuvenit celor două societți comerciale”, a mai precizat DNA.