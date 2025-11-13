B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 10:07
Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv pentru luare de mită și abuz în serviciu
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. 25 martie 2025
  3. 11 august 2025

Primarul comunei Zănești, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârșirea faptelor de luare de mită și abuz în serviciu.

Ce s-a întâmplat

În perioada aprilie- sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în „Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective, conform Agerpres.

De asemenea, inculpatul Filip Ioan ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafaţă de teren ce aparţine familiei acestuia, situată pe raza comunei Zăneşti, construcţie ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

25 martie 2025

Pe 25 martie 2025, Primăria Zănești a încheiat un contract de achiziție cu SC Lei În Instalații SRL, în valoare de peste 476.000 de lei fără TVA, pentru lucrările de amenajare a parcului de la Căminul Cultural.

Ioan Filip ar fi pretins și primit de la administratorul acestei societăți suma de 50.000 de lei și foloase constând în servicii de lucrări de instalații estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei, pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

„Anterior, în același context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de ‘Servicii de proiectare amenajări spații publice’ privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA. În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective”, potrivit DNA Bacău.

11 august 2025

Pe 11 august 2025, primăria a încheiat un alt contract de execuție lucrări pentru școala gimnazială, cu SC Termoizoconstruct SRL, în valoare de aproape 450.000 de lei.

Primarul ar fi pretins și primit de la administratorul societății circa 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

„În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoștință de faptul că situațiile de lucrări ar fi fost supraevaluate și că procedurile de achiziții ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu UAT Zănești în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA) lei, precum și un folos necuvenit celor două societți comerciale”, a mai precizat DNA.

Tags:
Citește și...
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
Eveniment
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale
Eveniment
A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale
Un buncăr nuclear construit în anii ’60 este scos la licitație cu un preț de pornire de 23.000 de euro
Eveniment
Un buncăr nuclear construit în anii ’60 este scos la licitație cu un preț de pornire de 23.000 de euro
Ziua și protestul sindical. Lucrătorii din industria apărării, navală și aeronautică ies în stradă
Eveniment
Ziua și protestul sindical. Lucrătorii din industria apărării, navală și aeronautică ies în stradă
Prim-ministrul Republicii Moldova vine joi la București. Va fi prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului
Eveniment
Prim-ministrul Republicii Moldova vine joi la București. Va fi prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului
Postul Crăciunului se apropie. Ce reguli trebuie respectate, ce superstiții păstrează românii și ce se mănâncă în această perioadă
Eveniment
Postul Crăciunului se apropie. Ce reguli trebuie respectate, ce superstiții păstrează românii și ce se mănâncă în această perioadă
1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori
Eveniment
1.300 de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Cum vor fi acoperite datoriile uriașe către furnizori
Realitatea Plus, amendată de CNA din cauza Ancăi Alexandrescu: “Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru”. Câți bani trebuie să plătească
Eveniment
Realitatea Plus, amendată de CNA din cauza Ancăi Alexandrescu: “Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru”. Câți bani trebuie să plătească
Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
Eveniment
Doi pensionari au decis să viziteze lumea. Iată în câte țări au fost în doi ani și cât i-a costat întreaga aventură
Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
Eveniment
Au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum. Cine sunt agresorii și ce au transmis polițiștii
Ultima oră
11:00 - Bucureștenii despre Ciprian Ciucu: „E timpul să dezvolte frumos Bucureștiul” (VIDEO)
10:37 - Premierul Republicii Moldova, primit la Palatul Cotroceni. Alexandru Munteanu se află în vizită oficială la Bucureşti
10:31 - Filmele care l-au cucerit pe Papa Leon al XIV-lea. Iată despre ce este vorba
10:18 - Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Mesajul candidatului PNL pentru bucureșteni (VIDEO)
10:15 - Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute
10:03 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție
09:58 - Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București
09:36 - A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale
09:35 - Dan Alexa îi vede pe Hagi și Halep la „Asia Express”: „Eu cred că ar face față”
09:13 - Dominic Fritz a primit cetățeania română. Politicianul USR trebuie să depună jurământul de credință