Scandal la Urgența Spitalului Judeţean Argeş. Conflict între un bărbat și agenții de pază. Poliția a deschis dosar penal

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 00:02
Spitalul Județean Argeș Sursa foto: CJ Argeș
Cuprins
  1. Scandal la Spitalul Județean
  2. Constatările poliției la fața locului
  3. Consecințele unui scandal la camera de urgențe

Scandal la camera de ugență a Spitalului Judeţean Argeş, între un bărbat și agenții de pază. Poliția a intervenit pentru a iniști spiritele și a deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni.

Scandal la Spitalul Județean

Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean  Argeş. Aici a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază. Bărbatul a fost acuzat că ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, priej cu care s-a rănit la o mână. rănindu-se la o mână. Pe de altă parte, familia acestuia susține că agenții au fost cei care l-ar fi agresat în prima fază. Poliţiştii au intervenit și au deschis dosar penal.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Argeș, scandalul a izbucnit în jurul orei 16.00. Poliția a fost sesizată de o femeie care a reclamat faptul că fratele său ar fi fost agresat fizic. Ea i-a acuzat pe agenții de pază care asigurau paza în zona Unității de Primiri Urgențe.

„La data de 23.10.2025, în jurul orei 16:10, Secţia 2 Poliţie Piteşti a fost sesizată de o femeie de 36 de ani, din comuna Bascov, judeţul Argeş, cu privire la faptul că fratele ei ar fi fost agresat fizic de agenţi de pază în timp ce se afla în zona Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş, din municipiul Piteşti”, a transmis IPJ Argeș.

Constatările poliției la fața locului

La faţa locului s-au deplasat poliţiştii de ordine şi siguranţă publică, care au identificat apelanta. Femeia a povestit că fratele ei, un bărbat de 39 de ani, a fost prins într-un scandal cu agenții de pază. Acesta se afla împreună cu fiul său în vârstă de 15 ani.

„Din discuţiile purtate cu aceasta a rezultat că fratele ei, un bărbat de 39 de ani, din comuna Budeasa, judeţul Argeş, aflat împreună cu fiul său de 15 ani, ar fi avut o stare conflictuală cu agenţi de pază din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, context în care ar fi fost agresat fizic”, a transmis,IPJ Argeş.

Poliţiştii au identificat bărbatul și agenţii de pază implicaţi. Este vorba despre doi bărbați, unul de 53 de ani  și al doilea de 44 de ani. Aceștia au declarat că disputa a pornit de la bărbatul de 39 de ani. Acesta nu ar fi respectat indicațiile personalului medical și a devenit agresiv. El ar fi pătruns în cabina de pază și i-ar fi agresat pe cei doi.

„Au declarat verbal că bărbatul de 39 de ani nu ar fi respectat indicaţiile personalului medical şi s-ar fi manifestat violent, pătrunzând în cabina de pază şi agresând fizic doi dintre agenţi. Totodată, acesta ar fi distrus prin lovire mai multe geamuri aflate în zona de acces a unităţii medicale”, au mai arătat polițiștii.

Consecințele unui scandal la camera de urgențe

În fața polițiștilor, bărbatul acuzat de scandal s-a comportat agresiv, astfel că a fost încătușat și dus la sediul poliției. Totodată a fost solicitat un echipaj medical care să-l îngrijească deoarece prezenta răni la antebrațul drept.

„Întrucât prezenta leziuni la nivelul antebraţului drept, cauzate în momentul distrugerii geamurilor, a fost solicitat un echipaj medical, iar ulterior acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean Argeş – UPU pentru acordarea de îngrijiri medicale. La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Piteşti, care a efectuat cercetarea la faţa locului”, mai arată sursa citată.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

