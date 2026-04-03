Purtătorul de cuvânt al , Dan Suciu, lansează un avertisment serios privind situația economică.

El susține că, dacă măsurile din 2025, precum înghețarea pensiilor și salariilor pentru evitarea unui colaps financiar, vor fi repetate, efectele ar putea fi mult mai grave. În acest scenariu, există riscul ca, în 2026, pensionarii români să ajungă să nu își mai primească deloc pensiile.

Ce spune Dan Suciu despre riscul unei noi crize economice

Pe fondul tensiunilor politice tot mai vizibile, Dan Suciu avertizează asupra riscurilor economice. România ar putea ajunge din nou în situația din 2025, când statul a fost nevoit să înghețe și salariile.

„Împrumuturile de care depinde sustenabilitatea economiei și bugetul economiei se fac în funcție de ce spun agențiile de evaluare (rating). Agenția a spus că suntem pe calea cea bună cu ceea ce facem. Dacă vreți ca ratingul să se îmbunătățească, continuați. Dacă nu vreți ca lucrurile astea să se întâmple, intrați într-o criză politică. O criză politică ar arunca România în aer”, a transmis purtător de cuvânt al BNR, notează libertatea.ro. Semnalul tras de Dan Suciu este strâns legat de tensiunile tot mai accentuate din interiorul clasei politice.

Cât de aproape este România de o ruptură politică majoră