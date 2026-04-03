Scenariu negru pentru pensionari! Ce anunță purtătorul de cuvânt al BNR despre viitorul pensiilor: „Ar arunca România în aer”

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 21:25
Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Sursă Foto: B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Dan Suciu despre riscul unei noi crize economice
  2. Cât de aproape este România de o ruptură politică majoră

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, lansează un avertisment serios privind situația economică.

El susține că, dacă măsurile din 2025, precum înghețarea pensiilor și salariilor pentru evitarea unui colaps financiar, vor fi repetate, efectele ar putea fi mult mai grave. În acest scenariu, există riscul ca, în 2026, pensionarii români să ajungă să nu își mai primească deloc pensiile.

Ce spune Dan Suciu despre riscul unei noi crize economice

Pe fondul tensiunilor politice tot mai vizibile, Dan Suciu avertizează asupra riscurilor economice. România ar putea ajunge din nou în situația din 2025, când statul a fost nevoit să înghețe pensiile și salariile.

„Împrumuturile de care depinde sustenabilitatea economiei și bugetul economiei se fac în funcție de ce spun agențiile de evaluare (rating). Agenția a spus că suntem pe calea cea bună cu ceea ce facem.

Dacă vreți ca ratingul să se îmbunătățească, continuați. Dacă nu vreți ca lucrurile astea să se întâmple, intrați într-o criză politică. O criză politică ar arunca România în aer”, a transmis purtător de cuvânt al BNR, notează libertatea.ro.

Semnalul tras de Dan Suciu este strâns legat de tensiunile tot mai accentuate din interiorul clasei politice.

Într-un context marcat de tensiuni politice tot mai evidente, semnalele de alarmă trase de BNR devin tot mai îngrijorătoare.

În același timp, Sorin Grindeanu împinge spre schimbarea lui Ilie Bolojan. Partenerii de coaliție resping categoric ideea și amenință cu ieșirea de la guvernare. PSD se distanțează tot mai clar de actuala formulă de conducere, iar varianta alegerilor anticipate devine din ce în ce mai discutată, chiar dacă AUR conduce în preferințele electoratului.

Cu toate acestea, Guvernul a reușit să adopte pe 2 aprilie ordonanța de urgență „Pachetul de solidaritate”, menită să ofere sprijin financiar pensionarilor și familiilor cu copii cu dizabilități.

