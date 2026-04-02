Casa de Pensii anunță modificări majore. Ce se întâmplă cu pensiile a 6 milioane de pensionari, începând din aprilie 2026

Ana Maria
02 apr. 2026, 18:44
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Schimbare majoră la pensii din aprilie 2026. Vești importante pentru milioane de români care contribuie la sistemul public de pensii. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat o modificare care influențează direct modul de calcul al pensiilor.

De la 1 aprilie 2026, valoarea câștigului salarial mediu brut a fost majorată, iar acest lucru schimbă modul în care este calculat punctajul lunar pentru fiecare contribuabil.

Schimbare majoră la pensii din aprilie 2026. Ce a anunțat Casa de Pensii

Potrivit instituției, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale a crescut semnificativ.

De la 1 aprilie 2026, acesta este de 9.192 de lei, față de 8.620 de lei anterior, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 570 de lei.

Această valoare este esențială în calculul punctajului lunar, care stă la baza pensiei finale.

Cum influențează noua valoare calculul pensiei

Deși la prima vedere pare o veste bună, efectul direct pentru angajați este diferit. O valoare mai mare a salariului mediu brut înseamnă un punctaj lunar mai mic pentru același venit.

Cu alte cuvinte, raportarea salariului individual la un reper mai mare duce la un rezultat mai mic în calculul punctelor de pensie.

Un exemplu concret arată impactul:

  • Pentru un salariu brut de 8.000 de lei în martie 2026 – punctaj: 0,928
  • Pentru același salariu în aprilie 2026 – punctaj: 0,873

Astfel, pentru același venit, punctajul scade, ceea ce poate influența acumularea totală de puncte pe termen lung.

Schimbare majoră la pensii din aprilie 2026. Câți români sunt afectați de această modificare

Schimbarea vizează aproximativ 6 milioane de persoane care contribuie la sistemul public de pensii.

Pentru toți acești angajați, modul de calcul al punctajului lunar va fi diferit începând cu luna aprilie.

Schimbare majoră la pensii din aprilie 2026. Ce se întâmplă cu contribuțiile sociale

În ceea ce privește contribuțiile, nivelul acestora rămâne neschimbat în 2026:

  • 25% contribuția de asigurări sociale (CAS)
  • 4% pentru condiții deosebite de muncă
  • 8% pentru condiții speciale

Din contribuția de 25%, o parte de 4,75% este direcționată către Pilonul II de pensii, potrivit Cancan.

Și pentru persoanele care au contracte de asigurare socială, contribuția se calculează în continuare prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului declarat.

Care este venitul minim asigurat în 2026

Autoritățile au stabilit și pragurile minime pentru contribuții:

  • până la 30 iunie 2026: 4.050 lei
  • de la 1 iulie 2026: 4.325 lei

Aceste valori sunt corelate cu salariul minim brut pe economie.

Ce înseamnă aceste schimbări pentru viitorii pensionari

Deși contribuțiile rămân la același nivel, modificarea salariului mediu brut poate influența în timp pensia finală.

Un punctaj lunar mai mic înseamnă, pe termen lung, un număr total de puncte mai redus, ceea ce poate afecta valoarea pensiei.

