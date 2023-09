Scene greu de imaginat! O elevă din Mioveni a fost desfigurată de un coleg, pe holul liceului / Tânăra a fost transportată la spital cu maxilarul fracturat

O elevă, în vârstă de 18 ani, a fost izbită de perete și lovită cu picioarele de un coleg, pe holul liceului, vineri 22 septembrie, la Liceul Tehnologic de Construcții de Mașini din Mioveni, Argeș. Tânăra a ajuns la spital cu fracturi la maxilar, fiind operată de urgență la București. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, relatează publicația .

Cei doi sunt elevi în clasa a XII-a, dar fac parte din clase diferite.

Vineri, înainte de începerea orelor, agresorul, un băiat de 17 ani, a mers în clasa fetei, a scos-o pe hol, a lovit-o cu picioarele și a izbit-o de perete. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere montate în liceu.

Scene șocante într-o școală din Mioveni! Un elev a desfigurat-o pe colega lui

„A sărit peste mine, s-a înfipt în mine, m-a aruncat în ușă, din ușă m-a aruncat în perete, la clasa mea și de acolo știu că m-a luat peste și când am simțit bubuitura de jos, am rămas inconștientă. Plus pumni, palme și picioare”, a declarat eleva agresată, pentru .

În momentul agresiunii, două profesoare erau pe holul liceului.

„La 3 metri, 4 metri, maxim, de incident erau două profesoare, numai că acest incident s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. E imposibil să intervii într-o astfel de altercație”, a declarat Gheorghe Dinuță, directorul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.

Ulterior, profesorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au prezentat polițiștii din Mioveni, pentru mai multe cercetări.

Motivul pentru care tânărul a recurs la acest gest înfiorător

„În urma agresiunii, eleva a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările au fost preluate de către polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești”, a transmis IPJ Argeș, potrivit sursei citate.

Tânăra desfigurată de colegul ei a fost transportată la Spitalul Orășenesc Mioveni, iar ulterior a fost transportată la București. În urma incidentului, eleva s-a ales cu fractură de maxilar cu deplasare, fisură de mandibulă și un dinte spart.

Marți, 26 septembrie, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost ridicat de polițiști de la liceu.

Potrivit sursei citate la început, cei doi s-au certat din cauză că fata „ar fi vorbit urât de actuala iubită a băiatului”.