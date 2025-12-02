B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Senatul dezbate modificări pentru sistemul public de pensii. Ce persoane ar putea beneficia de noile compensații

Senatul dezbate modificări pentru sistemul public de pensii. Ce persoane ar putea beneficia de noile compensații

Iulia Petcu
02 dec. 2025, 23:18
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cine poate beneficia de noile prevederi și cum
  2. Ce schimbări aduce proiectul legislativ și cum se vor aplica
  3. Ce acte sunt necesare și cum se va depune cererea

Agricultorii care au activat în gospodăriile individuale înainte de 1990 ar putea fi în sfârșit răsplătiți printr-un proiect legislativ aflat în dezbaterea senatorilor. Inițiativa vizează recunoașterea contribuțiilor lor la sistemul public de pensii, inclusiv a produselor livrate către stat, oferind astfel acces la pensie celor care au fost neglijați ani de zile.

Cine poate beneficia de noile prevederi și cum

Proiectul legislativ se adresează fermierilor din zonele necooperativizate care au fost obligați prin Legea 5/1977 să participe la sistemul public de asigurări sociale. Aceștia erau considerați asigurați nu doar pentru munca depusă în ferme, ci și pentru cantitățile de produse pe care trebuiau să le livreze statului. Această perioadă de activitate reprezenta o formă oficială de cotizare la pensie, iar dreptul era imprescriptibil, ceea ce înseamnă că beneficiarii îl puteau revendica oricând.

După 1990, administrarea acestor contribuții a devenit problematică. Comisiile locale care gestionau documentele au fost desființate, iar statul nu a pus la punct un mecanism alternativ pentru a certifica vechimea în muncă a agricultorilor. În multe cazuri, hârtiile au fost pierdute sau deteriorate, iar fermierii nu au mai putut demonstra că au contribuit la sistemul de pensii. Mulți dintre aceștia au acum peste 75 de ani și, deși au cotizat legal, nu primesc pensie și nu pot accesa alte forme de ajutor social.

Ce schimbări aduce proiectul legislativ și cum se vor aplica

Propunerea legislativă modifică Legea 360/2023 și introduce o prevedere care recunoaște activitatea agricolă desfășurată înainte de 1990 și livrările către stat ca stagiu de cotizare. Astfel, agricultorii care au îndeplinit condițiile legale, dar nu și-au putut revendica drepturile din lipsa unei reglementări clare, vor putea solicita pensia. Aceasta nu va fi cumulabilă cu ajutorul social destinat veniturilor minime garantate, dar poate fi combinată cu alte beneficii acordate pensionarilor.

Ce acte sunt necesare și cum se va depune cererea

Proiectul prevede că solicitantul va depune documente care atestă vechimea și activitatea agricolă, cum ar fi certificatul de naștere, adeverințe de la primărie, extrase din Registrul Agricol sau declarații pe propria răspundere. Cererea poate fi depusă chiar și după termenul legal obișnuit, iar pensia se va calcula retroactiv, de la momentul în care persoana a îndeplinit condițiile legale, relatează Capital.ro.

Proiectul se află în dezbatere la Senat și va trebui aprobat și de Camera Deputaților, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial înainte de aplicare, urmând ca Guvernul să stabilească normele metodologice pentru punerea în practică.

