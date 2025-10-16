B1 Inregistrari!
Cum să mănânci paste fără să te îngrași. Secretul dezvăluit de Mihaela Bilic: „Atenție!"

Ana Maria
16 oct. 2025, 18:20
Cum să mănânci paste fără să te îngrași. Secretul dezvăluit de Mihaela Bilic: Atenție!
Sursa foto: Instagram / @doctorbilic
Cuprins
  1. Paste fără să te îngrași. Ce tip de făină să alegi pentru acestea
  2. Care este porția corectă de paste
  3. Există vreun avantaj dacă mâncăm pastele reci?

Cum să consumi paste fără să te îngrași? Pastele sunt printre cele mai iubite feluri de mâncare din lume. Totuși, mulți se tem că se pot îngrășa, dacă le consumă des. Dr. Mihaela Bilic, nutriționist și medic, oferă câteva trucuri simple. „Sunt mici secrete care fac diferența”, a subliniat ea.

Paste fără să te îngrași. Ce tip de făină să alegi pentru acestea

Primul pas este să alegi paste făcute din grâu dur (durum), potrivit unei postări publicate de Mihaela Bilic, pe Instagram.

„Acest tip de făină are gluten cu indice de elasticitate scăzut, ușor de digerat. Coeficientul W este 60 în cazul speciilor de grâu străvechi, față de 350 în grâul modern. Enzimele digestive nu pot descompune aluatul cu W mare, ceea ce poate provoca inflamație și balonare”, explică Dr. Bilic.

Făina dură ajută digestia și reduce riscul de creștere în greutate.

Modul de preparare contează foarte mult.

„Pastele trebuie să fie al dente, adică ușor tari la mestecat. În pastele moi și supra-fierte amidonul se umflă cu apă, iar fibrele se înmoaie. Din ele se absoarbe o cantitate mai mare de glucide și, implicit, de calorii”, mai spune Dr. Bilic.

Așadar, evită să le fierbi prea mult.

Care este porția corectă de paste

Porția contează la fel de mult ca tipul și prepararea. „Porția corectă de paste înseamnă 60 g paste nefierte pentru o persoană, cât să încapă în două pumni. Atenție și la sos: pastele calde absorb rapid uleiul. Fii precaut cu sticla de ulei, chiar dacă este de măsline”, recomandă Dr. Bilic.

Controlul porției și al sosului face diferența între o masă echilibrată și calorii în plus.

Există vreun avantaj dacă mâncăm pastele reci?

Un sfat surprinzător este acela să consumăm pastele reci, de exemplu, în salate.

„Pastele consumate reci au efect prebiotic și îngrașă mai puțin. O parte din amidon se recristalizează, rămâne neabsorbit în intestin și hrănește coloniile de bacterii benefice din microbiota intestinală”, explică Dr. Bilic.

Astfel, poți savura pastele fără vinovăție și îți protejezi și sănătatea intestinală.

