UPDATE: Conducerea Centrului de Mari Arşi de la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi cea a Laboratorului spitalului au fost demise, a informat unitatea medicală.

„În contextul incidentului recent de la Centrul de Mari Arşi ne exprimăm înainte de toate profunda compasiune faţă de suferinţa pacientei şi a familiei sale. (…) Pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii am decis următoarele măsuri, în completarea celor deja comunicate: reorganizare managerială – am luat decizia demiterii conducerii Centrului de Mari Arşi, am luat decizia demiterii conducerii Laboratorului spitalului. Începând de astăzi, coordonatorul Centrului de Mari Arşi este dr. Adrian Frunză, iar laboratorul este condus de dr. Oana Iulia Talpoş”, a informat spitalul, într-un mesaj pe Facebook.

Conform sursei citate, în această perioadă, personalul din Centrul pentru Arşi a fost reinstruit în ceea ce priveşte igiena, utilizarea echipamentului de protecţie, măsuri în ceea ce priveşte izolarea bolnavilor şi îngrijirea lor. Totodată, s-au intensificat procedurile de curăţenie şi dezinfecţie în toate spaţiile.



Tiberiu Paul Neagu, șeful Centrului de Arși de la , a fost demis luni de managerul spitalului, Bogdan Zidaru. Anterior, săptămâna trecută, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete i-a cerut demisia.

Cum a fost demis șeful Centrului de Arși

Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagua, care conduce s-a aflat în concediu pe parcursul săptămânii trecute. El a fost demis după izbucnirea scandalului legat de pacienta care a fost tranfesrată în Belgia cu ma imulte .

Decizia de demitere a fost luată în urma apariției concluziilor verificărilor făcute de Ministerul Sănătății la Centrul de Arși Floreasca. Documentele au ajuns pe masa managerului care a luat decizia de a-l înlocui pe chirurgul plastician. În Centrul de Arși al Spitalului Floreasca a fost declarat, vineri, focar de Candida Auris.

Inspecția Sanitară de Stat, trimisă de ministrul Sănătății, a cerut testarea tuturor pacienților internați în Centrul de Arși și a personalului care lucrează cu arșii. Analizele au confirmat că 3 dintre cei 6 pacienți cu arsuri grave internați aici sunt infectați cu Candida auris. Aceasta este bacterie foarte reszistentă la tratamentele cu antibiotice.

Pacientă transferată în Belgia cu mari probleme

Controlul de la Centrul de Arși vine la scurtă vreme după ce medicii belgieni din spitalul în care a fost transferată Lavinia, pacienta de la care a pornit scandalul, au anunțat că este infectată cu Candida auris. Femeia prezenta arsuri pe 70% din corp și a stat internată timp de 53 de zile în singurul centru din România autorizat să trateze mari arși.

Termenul folosit de lucrătorii din spitalul din Charleroi a fost „molimă”, după cum a afirmat sora pacientei, Alina.

Alexandru Rogobete a cerut demisii

Într-un mesaj postat pe Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, îi cerea demisia șefului Centrului de Arși. El susținea că acesta se află în concendiu în contextul în care secția pe care o conducea trece printr-o criză gravă.

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar. (…) Fără nici o declarație sau poziție publică (sau privată), fără explicații, fără empatie, nu numai față de pacienți ci inclusiv față de întreaga echipă medicală”, scria ministrul Rogobete, pe Facebook.