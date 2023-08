Șeful CFR Călători, după accidentul feroviar de la Pitești: Am multe semne de întrebare în ceea ce privește activitatea unor depouri. Am dat dispoziție să mi se centralizeze defectările și întârzierile (VIDEO)

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a comentat seria de accidente feroviare din ultima perioadă, vineri, pe B1 TV, la „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș, și susține că are și el „deja multe semne de întrebare în ceea ce privește activitatea unor depouri din țară”.

Șeful CFR Călători, pe B1 TV, despre evenimentul de la Pitești și celelalte accidente feroviare din țară

Întrebat despre acest lanț de accidente de pe căile ferate, oficialul a afirmat: „Am și eu deja multe semne de întrebare în ceea ce privește activitatea unor depouri din țară și am dat o dispoziție în care să mi se centralizeze toate defectările și toate întârzierile de trenuri, ca să facem o analiză mai profundă, pentru că aveam niște semnale, dar acum deja încep să am niște probleme”.

„În ceea ce privește evenimentul de la Pitești (…), este o eroare umană (…), este vina mecanicului de locomotivă. O afirm și o susțin în continuare (…). Afirm cu toată răspunderea că în două incidente, cel de la Roșiori și cel de la Pitești, este o vină umană, afirm, am spus, cu toată răspunderea. Am toate datele în ceea ce s-a întâmplat la Pitești, mecanicul a frânat târziu, și am citirea benzii și absolut totul. Nu are nicio legătură cu directorul de material rulant”, a mai spus Traian Preoteasa.