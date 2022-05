Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu: Sunt multe investigații pe zona de energie / Suspectăm un cartel. Există suspiciuni privind comportamentul unor furnizori (VIDEO)

Consiliul Concurenței are suspiciuni în ceea ce privește comportamentul unor furnizori de energie care și-ar bloca clienții, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, marți, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării”.

Șeful Consiliului Concurenței, pe B1 TV: „Sunt multe investigații pe zona de energie”

Întrebat dacă instituția a identificat vreo tentativă de „cartelizare”, având în vedere scumpirile din energie, Bogdan Chirițoiu a spus: „Întrebări complicate, mulțumesc că ați subliniat faptul că eu sunt unul dintre decidenți în Consiliul Concurenței, nu iau deciziile singur, sunt șapte oameni. Da, avem elemente suspecte. Suspectăm un cartel, dar iberalizarea în sine nu e o problemă, sunt anumite deficiențe în modul cum a fost ea făcută”.

„Există suspiciuni privind comportamentul unor furnizori care și-ar bloca clienții, la asta ne uităm noi. Liberalizarea, iarăși, trebuie să spun, nu noi o facem, nu suntem noi agenția de energie în România. Am dat, e adevărat, amenzi pe zona de gaze de 10 milioane de euro către toți marii distribuitori, deci companiile care au rețele, cei care au rețelele de gaze. De asemenea, am luat măsuri împotriva celor cu electricitate, dar ce avem acum în lucru, da, suspectăm doi distribuitori care au și furnizori pe piața de electricitate că își blochează clienții”, a adăugat oficialul.

El susține că există multe investigații pe zona de energie.

„De asemenea, am avut sancțiuni către Hidroelectrica, la un moment dat. Sunt multe investigații pe zona de energie, dar unele nu țin de Legea concurenței. După mine, problema la energie nu e liberalizarea în sine, ci faptul că nu am luat anumite măsuri ca piața să meargă mai bine. Astea nu sunt la noi, deci nu le putem impune. Am făcut recomandări. La ce mă refer, faptul că furnizorii pot să rezilieze contracte dacă nu le place prețul și n-au penalități suficient de mari, deci li se permite un comportament oportunist”, a continuat Bogdan Chirițoiu.