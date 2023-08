Șeful Salvamont: 85 de cazuri în primele trei zile din minivacanță, am salvat peste 100 de persoane. August, luna cu cele mai multe accidente și cele mai grave / Recomandări pentru turiști (VIDEO)

Salvamontiștii au intervenit în 85 de cazuri la nivel național, în primele trei zile din minivacanța de Adormirea Maicii Domnului, și au salvat peste 100 de persoane, a declarat șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

Șeful Salvamont, pe B1 TV, despre intervențiile din minivacanța de Sfânta Maria

Întrebat despre situația din aceste zile, Sabin Cornoiu a spus: „În primele trei zile au fost 85 de cazuri la nivel național, în care am salvat peste 100 de persoane. Ne așteptam să avem un aflux foarte mare de turiști pe munte. Se confirmă cu turiștii vin în luna august într-un număr foarte, foarte mare pe munte. De asta am și declarat luna august «luna responsabilității pe munte», în dorința de a atrage atenția celor care vin în zona montană că este luna cu cele mai multe accidente și cele mai grave”.

„În fiecare zi am lucrat cu efective maxime, am încercat să asigurăm cât mai mulți salvamontiști pe munte. Am avut alături de noi și elicopterele SMURD-IGAv pentru a le preda și transporta cât mai repede accidentații la spital, pentru că, într-adevăr, au fost câteva situații în care gravitatea afecțiunilor impunea transportul de urgență la spital al celor care au avut probleme pe munte”, a adăugat el.

Șeful Salvamont România le-a oferit și câteva sfaturi turiștilor care aleg muntele.

„În primul rând, să fie atenți la starea vremii, pentru că, după aceste zile foarte frumoase, iată că vremea la munte se schimbă. O să înceapă să plouă, vor fi reprize scurte de ploaie, dar probabil vor fi și violente, însoțite de descărcări electrice, de grindină, și atunci turiștii trebuie să fie atenți să nu fie surprinși la altitudine de astfel de momente, să aibă un echipament corespunzător”, a spus Sabin Cornoiu.

„Trebuie să înțeleagă că, chiar dacă ziua este foarte cald, imediat după asfințit temperaturile scad foarte mult și atunci trebuie să aibă o îmbrăcăminte cât mai bună, să le asigure o protecție termică cât mai bună. În timpul zilei să înțeleagă că alimentele pe care le au la ei pot fi perisabile datorită temperaturilor ridicate. Să aibă medicația necesară, să aibă un susținător de efort și să aibă întotdeauna baterie