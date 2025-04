Șeful Salvamont Maramureș: Anul trecut am salvat 153 de cetățeni ucraineni

Salvamont Maramureș a salvat anul trecut un număr de 153 de cetățeni ucraineni. În total, salvamontiștii au avut 360 de intervenții și au salvat 477 de persoane.

”Turismul înseamnă siguranță și intervenții rapide. Serviciul public județean Salvamont Maramureș este o structură care astăzi aș putea spune că se află printre primele structuri de salvare montană din România, datorită faptului că avem răspunsuri 100% la absolut toate intervențiile pe care le facem. Din păcate, turismul înseamnă și probleme în zona montană și în zonele greu accesibile și pentru asta suntem noi, cei de la Salvamont Maramureș. Suntem o structură profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean. Este foarte importantă investiția pe care o avem an de an, ca să putem fi pregătiți, să putem fi echipați și inclusiv administrația anterioară a înțeles acest fapt. Noi suntem o structură relativ nouă, am fost înființați în 2018, iar din 2018 avem peste 1.800 de acțiuni de salvare, salvând peste 2.022 de oameni, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un număr semnificativ. Anul trecut am avut 360 de intervenții în Maramureș, adică una pe zi aproape, în care au fost salvate 477 de persoane în județul Maramureș, și am avut 71 de intervenții în zona Munților Maramureșului, în care am salvat 153 de cetățeni ucraineni. Este tragic ceea ce se întâmplă în țara vecină”, a afirmat Dan Benga, șef serviciu Salvamont Maramureș, potrivit .

Acesta a dat asigurări că salvatorii montani sunt pregătiți pentru ‘tot ceea ce apare zi de zi’, iar Maramureșul este un județ sigur din punct de vedere turistic.

”Ca să vă dau dimensiunea intervențiilor noastre, intervențiile în Munții Maramureșului cu cetățenii ucraineni au durat undeva peste 3.000 de ore, intervenții extrem de grele, extrem de dificile și tocmai datorită intervențiilor și profesionalismului pe care îl aplicăm în fiecare intervenție consider că Maramureșul din punct de vedere turistic e un județ sigur. Asta ar trebui să conteze pentru cei care vin în Maramureș, pentru cei care fac schi de tură, pentru cei care merg în drumeții. Fiind un serviciu profesionist de urgență, Salvamont Maramureș poate să inspire mult mai multă încredere, pentru că de multe ori lucrurile pe munte și în drumeții se pot schimba din foarte multe motive și e bine de știut pentru cei care ne vizitează că avem un serviciu profesionist de salvare montană impecabil”, a susținut Benga.