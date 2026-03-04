Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 3 spre 4 martie, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora 2:09 și a fost resimțit slab în mai multe orașe din apropiere. Iată despre ce este vorba!
Potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 136 de kilometri.
Seismul s-a înregistrat în apropierea mai multor orașe: Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km) și Ploiești (91 km).
Un alt cutremur recent a avut loc pe 26 februarie, tot în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,4. De altfel, cele mai puternice seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.
Chiar dacă seismele moderate sunt frecvente în România, regulile de siguranță trebuie cunoscute și aplicate rapid:
După oprirea seismului, verifică dacă există scurgeri de gaz sau incendii și nu aprinde focul dacă suspectezi avarii. Urmărește informațiile transmise de autorități și fii pregătit pentru eventuale replici.
Specialiștii recomandă pregătirea unui kit de urgență care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, medicamente și documente importante.