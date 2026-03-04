B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Seism cu magnitudinea 3,1 produs în Vrancea, la o adâncime de 136 de kilometri

Seism cu magnitudinea 3,1 produs în Vrancea, la o adâncime de 136 de kilometri

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 08:03
Seism cu magnitudinea 3,1 produs în Vrancea, la o adâncime de 136 de kilometri
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Seism la 136 de kilometri adâncime
  2. Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 3 spre 4 martie, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la ora 2:09 și a fost resimțit slab în mai multe orașe din apropiere. Iată despre ce este vorba!

Seism la 136 de kilometri adâncime

Potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 136 de kilometri.

Seismul s-a înregistrat în apropierea mai multor orașe: Focșani (43 km), Buzău (57 km), Sfântu Gheorghe (69 km), Brașov (79 km) și Ploiești (91 km).

Un alt cutremur recent a avut loc pe 26 februarie, tot în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,4. De altfel, cele mai puternice seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Chiar dacă seismele moderate sunt frecvente în România, regulile de siguranță trebuie cunoscute și aplicate rapid:

Dacă te afli în interior:

  • Păstrează-ți calmul și nu alerga spre ieșire în timpul mișcării seismice.
  • Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență.
  • Stai departe de ferestre, oglinzi sau obiecte care pot cădea.
  • Nu folosi liftul.

Dacă ești în exterior:

  • Îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci sau panouri publicitare.
  • Mergi într-un spațiu deschis și rămâi acolo până la oprirea mișcării.

Dacă te afli la volan:

  • Oprește mașina într-un loc sigur, departe de poduri sau clădiri.
  • Rămâi în autoturism până la finalul cutremurului.

După cutremur

După oprirea seismului, verifică dacă există scurgeri de gaz sau incendii și nu aprinde focul dacă suspectezi avarii. Urmărește informațiile transmise de autorități și fii pregătit pentru eventuale replici.

Specialiștii recomandă pregătirea unui kit de urgență care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, medicamente și documente importante.

Tags:
Citește și...
S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”
Eveniment
S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Eveniment
Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
Alunecare de teren în Slatina, zeci de oameni evacuați din locuințe aflate în pericol. Ce riscuri există în continuare
Eveniment
Alunecare de teren în Slatina, zeci de oameni evacuați din locuințe aflate în pericol. Ce riscuri există în continuare
Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii
Eveniment
Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii
Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
Eveniment
Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Eveniment
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
CCR dezbate sesizarea lui Nicușor Dan pe Legea energiei. Președintele acuză depășirea limitelor reexaminării
Eveniment
CCR dezbate sesizarea lui Nicușor Dan pe Legea energiei. Președintele acuză depășirea limitelor reexaminării
Cutremurul din 4 martie 1977. Dezastrul care bântuie România și după 49 de ani
Eveniment
Cutremurul din 4 martie 1977. Dezastrul care bântuie România și după 49 de ani
Adevărul despre aplicațiile de dating. De ce „match-ul perfect” e o iluzie și cum găsești, de fapt, un partener
Eveniment
Adevărul despre aplicațiile de dating. De ce „match-ul perfect” e o iluzie și cum găsești, de fapt, un partener
Rapidistul Kader Keita, reținut pentru 24 de ore. Fotbalistul a provocat un accident rutier și a părăsit locul faptei. Reacția clubului (Foto)
Eveniment
Rapidistul Kader Keita, reținut pentru 24 de ore. Fotbalistul a provocat un accident rutier și a părăsit locul faptei. Reacția clubului (Foto)
Ultima oră
09:24 - S-a întors în țară după zece ani în Marea Britanie, dar realitatea l-a lovit dur: „Bine ai venit în România unde visele mor…”
09:22 - Friedrich Merz cere implicarea Europei în negocierile de pace pentru Ucraina
09:17 - Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă
09:10 - Alunecare de teren în Slatina, zeci de oameni evacuați din locuințe aflate în pericol. Ce riscuri există în continuare
08:54 - Situație alarmantă în România! Numărul mamelor minore crește de la an la an. Ce soluții propun specialiștii
08:49 - Tanczos Barna: „Dacă reușim să stăpânim inflația, o să intrăm în traiectorie de creștere economică ce poate dura 10 ani”. Ce spune despre deficitul bugetar
08:37 - Vremea, 4 martie: soare în aproape toată țara, cu ceață dimineața în sud-est și centru
08:33 - Pasarelă prăbușită pe o plajă din Spania, bilanț tragic pentru un grup de tineri. Cum s-a produs accidentul (VIDEO)
08:23 - Majorarea TVA nu explică toate scumpirile. Consilierul BNR spune ce s-a întâmplat, de fapt, în magazine: „Au avut această scuză”
08:17 - Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)