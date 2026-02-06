B1 Inregistrari!
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii

Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii

Ana Beatrice
06 feb. 2026, 18:13
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu carnea înainte să ajungă în congelator
  2. Cum trebuie decongelată carnea ca să rămână sigură pentru consum

Un nou raport al EFSA trage un semnal serios de alarmă. Carnea poate deveni periculoasă pentru consum chiar înainte de a ajunge în congelator. Problema nu apare în timpul congelării, așa cum mulți cred. Ea apare în primele zile după sacrificare. Aceasta este o perioadă critică, în care carnea este adesea păstrată la temperaturi prea ridicate.

Specialiștii avertizează că, în doar 5–6 zile de depozitare necorespunzătoare, carnea poate deveni periculoasă. Carnea de vită, porc sau miel ajunge rapid să acumuleze cantități mari de bacterii. Printre acestea se numără și Salmonella, un agent patogen care poate provoca toxiinfecții alimentare severe.

Ce se întâmplă cu carnea înainte să ajungă în congelator

Puțini consumatori știu că adevăratul pericol apare chiar înainte de congelare. Raportul arată clar că fiecare grad în plus favorizează multiplicarea bacteriilor. Diferențele aparent mici de temperatură pot transforma rapid un produs sigur într-unul riscant. În acest context, concluziile raportului ar putea sta la baza unor modificări importante ale legislației europene. Acestea ar putea introduce cerințe mai stricte privind depozitarea corectă și menținerea lanțului frigorific.

Nastasia Belc, director general al Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, atrage atenția asupra unui aspect esențial. Ea explică faptul că temperatura este principalul factor critic care influențează siguranța cărnii.

„Temperatura e factorul critic principal care afectează siguranța alimentelor și mai ales a cărnii. Și ce s-a arătat în acest raport este că o diferență mică între 7 și 3 grade, de exemplu, menținerea cărnii în loc de 7, la 3 grade, are un impact major asupra siguranței acestei cărni”, a transmis aceasta, notează digi24.ro.

Mai mult, contează enorm și încărcătura bacteriană inițială. Este un detaliu necunoscut cumpărătorilor, dar care influențează direct cât timp poate fi păstrată carnea. Din acest motiv, specialista avertizează că, odată ajunsă acasă, carnea trebuie pusă cât mai repede la congelator pentru a reduce riscul contaminării.

Cum trebuie decongelată carnea ca să rămână sigură pentru consum

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția asupra unui pas adesea ignorat. Experții subliniază că decongelarea joacă un rol esențial în siguranța alimentelor.

„Cel mai bine decongelarea se face în frigider, nu în afara frigiderului, la temperatura camerei, pentru că imediat microorganismele se înmulțesc și, după ce decongelăm, trebuie să pregătim carnea în maximum 48 de ore de la decongelare”, a precizat Nastasia Belc

Pentru consumatori, recomandarea este clară. Carnea crudă, neambalată în vid, trebuie păstrată în frigider la 0–4 grade Celsius, nu la 6–7. La fel de important este să fie respectat lanțul de frig din momentul achiziției și până la gătire. Acest detaliu aparent minor poate face diferența dintre o masă sigură și un real pericol alimentar.

