Un nou raport al trage un semnal serios de alarmă. Carnea poate deveni periculoasă pentru consum chiar înainte de a ajunge în congelator. Problema nu apare în timpul congelării, așa cum mulți cred. Ea apare în primele zile după sacrificare. Aceasta este o perioadă critică, în care carnea este adesea păstrată la temperaturi prea ridicate.

Specialiștii avertizează că, în doar 5–6 zile de depozitare necorespunzătoare, poate deveni periculoasă. Carnea de vită, porc sau miel ajunge rapid să acumuleze cantități mari de bacterii. Printre acestea se numără și Salmonella, un agent patogen care poate provoca toxiinfecții alimentare severe.

Ce se întâmplă cu carnea înainte să ajungă în congelator

Puțini consumatori știu că adevăratul pericol apare chiar înainte de . Raportul arată clar că fiecare grad în plus favorizează multiplicarea bacteriilor. Diferențele aparent mici de temperatură pot transforma rapid un produs sigur într-unul riscant. În acest context, concluziile raportului ar putea sta la baza unor modificări importante ale legislației europene. Acestea ar putea introduce cerințe mai stricte privind depozitarea corectă și menținerea lanțului frigorific.

Nastasia Belc, director general al Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, atrage atenția asupra unui aspect esențial. Ea explică faptul că temperatura este principalul factor critic care influențează siguranța cărnii.

„Temperatura e factorul critic principal care afectează siguranța alimentelor și mai ales a cărnii. Și ce s-a arătat în acest raport este că o diferență mică între 7 și 3 grade, de exemplu, menținerea cărnii în loc de 7, la 3 grade, are un impact major asupra siguranței acestei cărni”, a transmis aceasta, notează digi24.ro.