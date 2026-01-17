B1 Inregistrari!
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii

De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 15:25
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
Cuprins
  1. Fluctuațiile de temperatură, dușmanul alimentelor
  2. Carnea și peștele, sensibile la ușa congelatorului
  3. Înghețata și fructele congelate
  4. Cum depozităm corect alimentele

Depozitarea alimentelor în congelator pare un detaliu banal, însă locul în care le punem poate afecta calitatea acestora. Rafturile ușii, deși convenabile, expun produsele la fluctuații de temperatură care le pot deteriora.

Fluctuațiile de temperatură, dușmanul alimentelor

Atunci când deschidem congelatorul, rafturile de pe ușă sunt expuse unor schimbări rapide de temperatură. Chiar dacă pare cel mai accesibil loc, depozitarea acolo poate afecta alimentele mai sensibile, reducându-le durata de viață sau modificând textura, conform Click.

„În general, congelatorul unui frigider nu este tocmai spațios. Iar atunci când vrem să punem ceva la congelat, mai ales dacă deja avem și alte alimente înăuntru, ne uităm după primul loc disponibil pe care îl vedem. Însă acest lucru poate fi o greșeală”, explică specialiștii.

Carnea și peștele, sensibile la ușa congelatorului

Carnea, fie că este vorba despre piept de pui, aripioare, pârjoale sau carne tocată, nu ar trebui depozitată pe ușa congelatorului. Potrivit eatingwell.com, ea se păstrează cel mai bine în spate, unde temperatura este constantă și rece.

La fel se întâmplă și cu peștele sau fructele de mare. Aceste alimente sensibile la variațiile de temperatură trebuie ținute fie în spatele congelatorului, fie în sertarele inferioare, pentru a preveni degradarea calității

Înghețata și fructele congelate

Înghețata este un alt produs frecvent plasat pe ușa congelatorului, dar acest lucru îi poate afecta textura. Pentru a rămâne cremoasă și consistentă, înghețata trebuie depozitată într-un loc cu temperatură constantă.

Și fructele sau legumele congelate nu fac excepție. Variațiile de temperatură de pe ușa congelatorului pot degrada textura și gustul acestora, motiv pentru care specialiștii recomandă depozitarea lor în sertare și cât mai în spate.

Cum depozităm corect alimentele

Chiar dacă ușa congelatorului pare la îndemână, calitatea alimentelor depinde foarte mult de locul în care sunt puse.

Produsele sensibile, precum carne, pește, înghețată sau legume și fructe congelate, trebuie păstrate în sertare și cât mai în spate, unde temperatura rămâne constant rece.

