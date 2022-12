Semnarea acordului energetic de la Cotroceni. Ursula von der Leyen: Întoarcem spatele combustibilului din Rusia. Cablul electric subacvatic din Marea Neagră va ajuta la reconstrucția Ucrainei

Ursula von der Leyen a susținut un discurs în cadrul ceremoniei de semnarea acordului energetic între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României și Ungariei. Șefa Comisiei Europene a vorbit despre beneficiile pe care le va aduce transportul energiei regenerabile pentru țările europene care depind de gazul rusesc, dar și pentru reconstruirea Ucrainei.

”Acest acord va aduce U.E mai aproape de partenerii noștri din Caucazul de Sud. Ambele regiuni vor reuși sa facă tranziția spre energie verde. Odată cu războiul din Ucraina am hotărât să întoarcem spatele combustibilului din Rusia și să promovăm parteneriate de energie vedere ca acesta. U.E a reușit să compenseze întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc, însă este vorba și de o întemeiere a unui viitor sustenabil, pe un concept de energie sigura si curată, regenerabilă. Aceasta este importantă nu numai pentru planetă, ci si pentru economiile naționale și pentru piața muncii. Cablul acesta va putea asigura energie vecinilor din Moldova si din Balcanii de Vest. În privința Ucrainei, va putea ajuta la reconstruirea sistemului energetic și al infrastructurii țării”, a declarat Ursula von der Leyen.

The two shores of the Black Sea have never been closer.

I’m glad the 🇷🇴🇭🇺🇬🇪🇦🇿 energy agreement puts such a strong emphasis on renewables.

Now we build stronger electricity interconnections ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)