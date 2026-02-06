Astăzi, 6 februarie 2026, România se confruntă cu un tablou meteorologic complex, caracterizat de un amestec de precipitații și fenomene de ceață persistentă. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări ce vizează instabilitatea atmosferică, subliniind o tranziție termică vizibilă în majoritatea regiunilor.

Condițiile din Moldova și Dobrogea

În regiunea Moldovei, la stația Adjud, s-au raportat precipitații sub formă de ploaie la o temperatură de 1.1 ºC, în timp ce la Bacău umiditatea a atins pragul critic de 100%. Vântul suflă slab, însă cerul rămâne acoperit, menținând o atmosferă închisă pe tot parcursul zilei.

Dobrogea prezintă valori termice ușor mai ridicate, cu 4.6 ºC înregistrate la Adamclisi și chiar 7.1 ºC la Amzacea. Totuși, ploile sunt prezente și aici, fiind însoțite de rafale de vânt din sector vest-nord-vestic ce accentuează senzația de umezeală.

Situația în Muntenia și Oltenia

Sudul țării este marcat de o ceață densă care reduce vizibilitatea semnificativ, în special în localități precum Alexandria, unde temperatura a coborât până la 0.5 ºC. Un strat subțire de zăpadă, de aproximativ 1 cm, încă mai este raportat în anumite zone din județul Teleorman.

În Oltenia, la stația Bacles, fenomenul de ceață este de asemenea predominant, temperatura stabilizându-se în jurul valorii de 2.8 ºC. Presiunea atmosferică este variabilă, indicând o instabilitate ce ar putea aduce noi schimbări în regimul precipitațiilor până la lăsarea serii.

Băile Herculane raportează un cer complet acoperit și o temperatură de 3.7 ºC, în timp ce vântul suflă aproape imperceptibil. Umiditatea ridicată de 95% contribuie la formarea burniței, transformând deplasările rutiere într-o provocare pentru șoferi.

Vremea în Transilvania, Banat și Maramureș

Transilvania se află sub stăpânirea ceții, Alba Iulia raportând un cer invizibil din cauza densității acestui fenomen la o temperatură de 1.4 ºC. Această condiție este generalizată în depresiuni, unde aerul rece și umed rămâne blocat în straturile inferioare.

În partea de vest, Aradul înregistrează 5.0 ºC cu un cer acoperit, în timp ce în Maramureș, la Baia Mare, se resimte o ușoară scădere a presiunii atmosferice. Aici, valorile termice sunt surprinzător de ridicate pentru această dată, atingând 7.6 ºC.

Banatul beneficiază de o circulație a aerului dinspre sud-est, însă nebulozitatea rămâne ridicată pe tot parcursul intervalului. Deși temperaturile sunt pozitive, lipsa soarelui și umiditatea de peste 80% mențin o atmosferă rece și inconfortabilă pentru locuitorii din nord-vest.

Situația în zonele montane

La munte, vremea este marcată de un regim termic sever, stația de pe Vârful Omu raportând o temperatură de -8.9 ºC. menține în vigoare avertizări pentru ninsori slabe și vânt care, la altitudini mari, suflă cu rafale ce ating 40-50 km/h, viscolind zăpada depusă.

Stratul de zăpadă rămâne consistent în masivele înalte, măsurând 65 cm la Bâlea Lac și 58 cm la stația Călimani. Umiditatea este maximă, de 100%, ceea ce favorizează depunerea de chiciură pe creste și pe instalațiile de transport pe cablu, îngreunând activitățile turistice.

În stațiunile de pe Valea Prahovei, cum este Predealul, temperatura se menține la pragul de îngheț, -0.1 ºC, sub un cer complet acoperit. Condițiile de vizibilitate sunt reduse din cauza norilor joși, iar fenomenul de burniță înghețată poate apărea sporadic, creând suprafețe alunecoase pe drumurile de munte.