Veste bună pentru toți călătorii! Apa din Aeroportul Henri Coandă este, de acum, și poate fi consumată în siguranță.

Pasagerii au acces gratuit la apă atât de la robinet, cât și prin stațiile speciale amplasate în toate zonele terminalelor. Măsura aduce un plus de confort, dar și o alternativă practică și eco pentru hidratare.

Cum a devenit din nou potabilă apa din Aeroportul Henri Coandă

După mai bine de un deceniu în care apa nu a mai respectat noii parametri legali de calitate, situația s-a schimbat radical. Potrivit directorului general al , problema a devenit tot mai presantă pe fondul dublării traficului aerian.

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă. Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare. Astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat acesta, notează observatornews.ro.

Alimentarea se face prin foraje proprii de mare adâncime. Ulterior, apa este distribuită în terminale printr-o rețea impresionantă de aproximativ 23 de kilometri de conducte. Mai mult, compania a demarat deja instalarea a 14 stații moderne de apă potabilă. Acestea sunt dotate atât cu cișmele, cât și cu sisteme speciale pentru reumplerea sticlelor.

Unde vor putea pasagerii să se hidrateze gratuit

Accesul la apă potabilă va fi extins în toate zonele importante ale terminalelor. Stațiile vor fi amplasate atât în spațiile publice, cât și în cele cu acces restricționat. le vor găsi inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări și la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. În acest fel, călătorii din Aeroportul Henri Coandă vor putea să se hidrateze gratuit, rapid și comod.

Prima stație de apă va fi instalată luni, în terminalul Plecări, iar proiectul continuă și la , unde vor fi montate încă două stații dedicate pasagerilor.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a mai transmis directorul general al CNAB.