Consiliul Concurenței vine cu propuneri care ar putea schimba semnificativ serviciile de ridesharing și de taximetrie din România. Prețurile diferențiate de intervale orare sau zilele săptămânii ar putea deveni istorie, iar clienții ar avea garanția că prețul pe care îl plătesc este unul corect.

Cuprins:

Ce propuneri a făcut Consiliul Concurenței pentru serviciile de taximetrie Ce schimbări au fost propuse în cazul serviciilor de ridesharing

Ce propuneri a făcut Consiliul Concurenței pentru serviciile de taximetrie

În primul rând, pentru taxiuri, Consiliul Concurenței a propus implementarea unui sistem informatic național administrat de autorități, unde toate să poată fi urmărite în timp real. Măsura ar crește, pe de-o parte, siguranța pasagerilor și, pe de altă parte, ar oferi o garanție în ceea ce privește prețul perceput pentru o cursă și alegerea unui traseu avantajos.

Tot pentru taxiuri, autoritatea propune eliminarea tarifelor maximale, stabilite în urmă cu două decenii. Prețurile ar urma să fie stabilite în funcție de cererea care există pe piață. De asemenea, șoferii de taxi nu ar mai fi obligați să colaboreze cu un dispecerat și, prin urmare, ar putea opera în mai multe orașe, relatează .

Ce schimbări au fost propuse în cazul serviciilor de ridesharing

Oricine a folosit o aplicație de ridesharing știe că o cursă ar putea ajunge să coste dublu sau triplu decât în mod normal, doar pentru că este ora de vârf sau traficul este mai intens. După ani în care clienții au trebuit să plătească mai mult dacă voiau să călătorească atunci când traficul era aglomerat, acum, Consiliul Concurenței propune o reglementare a acestei practici.

De asemenea, autoritatea propune interzicerea modificării tarifului în timpul cursei, fără acordul clientului și modificarea politicii de anulare, astfel încât pasagerii să nu mai fie nevoiți să aștepte minute în șir până când cineva le acceptă comanda.

Deocamdată, recomandările se află în fază de discuții, însă dacă vor fi adoptate, piața transportului de persoane din România s-ar putea transforma radical, iar ar fi principalii câștigători.