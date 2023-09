„The Crown” revine cu sezonul 6. Nunta Camillei cu Regele Charles , unul dintre subiectele abordate

revine cu sezonul al șaselea. Netflix a anunțat, luni, că în ultimul sezon al producției va apărea la finalul acestui an, iar unul dintre subiectele abordate va fi nunta Regelui Charles cu Camilla.

Netlifx a postat pe X, fostul Twitter, o poză cu o invitație la ceremonia din 2005 la Castelul Windsor, în Capela St. George, informează

„După şase sezoane, şapte ani şi trei distribuţii, The Crown se încheie anul acesta. Ne vom întoarce în curând, dar iată o privire de ansamblu asupra a ceea ce vă puteţi aştepta în acest ultim sezon”, a scris Netlix.

After six seasons, seven years and three casts, comes to an end later this year.

We’ll be back with more soon, but here’s a hint at what’s to come in our final season.

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK)