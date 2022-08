Sezonul alergiilor a sosit! Cum îți dai seama dacă ești alergic la ambrozie și ce sfaturi au medicii

Finalul lunii august este recunoscut pentru sezonul în care și de la an la an parcă tot mai mulți români se confruntă cu seriose probleme de pe urma acesteia. sunt deranjante și persistă de-a lungul întregii zile, uneori chiar și în ciuda administrării unui tratament corespunzător.

Polenul de ambrozie este principala cauză care declanșează alergiile sezoniere, iar potrivit datelor transmise de specialiști circa 60% dintre oameni se confruntă deja cu această problemă, care, odată instalată în organism, nu va mai da pace persoanelor în cauză.

Cum îți dai seama că ești alergic la ambrozie

În sezonul alergiilor, factorii pot fi multiplii, însă ambrozia se află în capul listei. Nestârpită, aceasta se extinde și creează o serie de simptome supărătoare, de la strănut frecvent și până la usturimea și lăcrimarea ochilor, notează .

Odată instalată această alergie la ambrozie, sunt șanse mici să dispară, consideră specialiștii.

Medicul Carmen Panaitescu Bunu, președinte al Societății Române de Alergologie, a explicat care sunt indiciile care ne pot face să ne dăm seama dacă prezentăm alergie la ambrozie.

Potrivit spuselor acesteia, oamenii încep să constate că dezvoltă reacții alergice la ambrozie abia după câteva sezoane. Există însă și excepții, pacienți cu vârste foarte mici care ajung cu o simptomatologie evidentă la doctor.

Simptomele sunt diferite în funcție de zona în care trăiește pacientul și în funcție de cantitatea de ambrozie de acolo. Totuși, printre cele mai frecvente simptome se numără mâncărimea și lăcrimarea ochilor, mâncărimea în gât, congestia, tusea, respirația șuierătoare, sinusurile înfundate, scăderea simțului mirosului, mai scrie sursa citată.

„Dacă după două, trei sezoane, în aceeași perioadă a anului, august – septembrie, pățești cam același lucru, adică ți se înfundă nasul, strănuți, te scarpini la nas și la ochi, te prinzi că e vorba despre o alergie. (…)

Această alergie devine foarte periculoasă când este maxim de sezon! Asta înseamnă jumătatea lunii august, jumătatea lunii septembrie. Atunci este atât de mare încărcarea, încât cei sensibilizați fac crize de astm. Unii ajung până la sufocare. Li se înfundă nasul atât de tare încât nu mai pot respira! Mulți nu mai pot trăi!”, a avertizat președintele Societății Române de Alergologie, într-o intervenție pentru

Tratamentul care nu există în România

Odată instalată această alergie, sunt șanse minime ca ea să dispară netratată. Există însă soluții medicale, unele chiar sub formă injectabilă, pentru a diminua intensitatea simptomelor. Din păcate însă, una dintre cele mai bune variante în tratarea pacienților alergici nu există și în țara noastră.

„Putem vorbi despre o terapie de 1.000 de euro pe an. Iar asta e o terapie injectabilă. Există și una sublinguală, sub formă de picături sau de tablete care se țin un timp sub limbă, dar aceea e un pic mai greu de tolerat. Iar asta din cauza faptului că fiind atât de puternică alergia poate avea efecte adverse la nivelul gurii. (…)

Chestiunea e că terapiile injectabile nu există în România. Doar dacă au posibilitatea de a-și aduce din străinătate! Cea sublinguală există în România, doar că, repet, e mai greu de tolerat de către pacient”, a adăugat aceasta.