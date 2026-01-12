B1 Inregistrari!
Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă"

Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 16:49
Mama bărbatului care a murit sub ochii călătorilor, într-un autobuz din Sibiu, a transmis un mesaj sfâșietor. „Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă”, a scris femeia îndurerată. Lucian avea doar 43 de ani. Lui i s-a făcut rău în autobuz, dar ceilalți călători nu l-au alertat pe șofer de teamă nu că va mai avea cine să-i ducă la destinație. Din nepăsarea lor, Lucian a murit cu zile.

Mesajul sfâșietor al mamei celui care a murit din nepăsarea celorlalți

„Cu durere în suflet anunț plecarea fiului meu dintre noi. A încetat din viață un suflet bun și de ajutor pentru toți cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Săsesc din Apoldu de Sus, începând de mâine și până luni, 12.01.2026, când va fi înmormântat, la ora 12:00. Vei rămâne veșnic în sufletele și inimile noastre.

Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă. Te iubesc și vei fi pentru totdeauna acum lângă mine. Odihnește-te în pace, copilul meu. Drum lin spre stele”, a scris mama lui Lucian, pe Facebook.

Cum a murit bărbatul cu zile, doar pentru că ceilalți au fost nepăsători

Lucian se întorcea de la serviciu după schimbul de noapte, când i s-a făcut rău în autobuz. El a suferit un stop cardio-respirator, dar niciun alt pasager nu a reacționat. Autobuzul era aproape plin, având aproximativ 50 de pasageri.

„Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic. (….) Dacă eram anunțat, aș fi oprit imediat autobuzul și, la indicațiile personalului de la 112, aș fi putut începe manevrele de resuscitare.

Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, iar locul unde era persoana inconștientă nu se vedea pe cameră.

Am văzut un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu capul pe spate și cu o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls. (…)

Eu cred că nu i-a interesat, pentru că nici acum nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat până la capăt de linie că acest om era inconștient. I-am întrebat pe cei de la final de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze în continuare. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a povestit șoferul autobuzului, pentru publicația locală Turnul Satului.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar necropsia va stabili cauza exactă a decesului.

