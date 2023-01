Sibiu: O porțiune de drum s-a surpat pe DN7

O porțiune de drum s-a surpat pe DN7, între localitățile Lazaret și Boița, în județul Sibiu, atrage atenția Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. Lucrările de consolidare vor începe imediat ce condițiile meteo vor permite acest lucru, transmit administratorii drumului.

Surpările sunt cauzate de ploile abundente din ultima perioadă care au provocat acumulări mari de apa în sol, explică sursa citată.

Momentan, traficul a fost restricționat pe o bandă. Șoferilor li se recomandă să circule cu prudență în zona restricționată și să respecte semnalizarea temporară din zonă.

Căderi de arbori pe DN7, în localitatea Câineni

Traficul rutier pe DN7, în localitatea Câineni, a fost blocat din cauza căderilor de arbori, în zonă intervenind echipaje de pompieri pentru tăierea copacilor, au informat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.

Mai mulţi arbori s-au rupt din rădăcină şi au căzut parţial pe partea carosabilă, rămânând suspendaţi, a precizat sursa citată.

„Pe DN7(E81) – km 228+850 m, în localitatea Câineni, mai mulţi arbori s-au rupt din rădăcină şi au căzut parţial pe partea carosabilă, rămânând suspendaţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea intervine pentru tăierea arborilor, iar în acest moment traficul rutier este blocat total. La faţa locului se află Serviciul Rutier şi S.D.N. Vâlcea”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea.

Care este starea traficului rutier

Pe arterele rutiere principale din țară, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești și DN 7 Pitești – Sibiu, se circulă pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună, duminică, 22 ianuarie 2023.

Sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare în zona montană a județului Gorj (DN 67C Novaci-Rânca), fără a fi impuse restricții de trafic. Se acționează cu utilaje de deszăpezire. Este semnalată ceață, fenomen meteo care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județul Botoșani, transmite