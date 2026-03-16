Acasa » Eveniment » Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează

Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 07:27
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Simularea Evaluării Naționale are loc în peste 97% dintre școli
  2. Ministerul spune că elevii pot susține ulterior simulări la nivelul școlilor
  3. Calendarul simulării Evaluării Naționale

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba la Limba și literatura română în cadrul simulării Evaluării Naționale. Testarea are loc în majoritatea școlilor din țară, însă nu în toate unitățile de învățământ, după ce sindicatele au cerut profesorilor să nu participe la organizarea examenelor pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Simularea Evaluării Naționale are loc în peste 97% dintre școli

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, simularea Evaluării Naționale se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă aproximativ 97,27% dintre școlile care au nivel gimnazial.

În același timp, în 127 de școli simularea nu va fi organizată.

De asemenea, pentru corectarea lucrărilor s-au înscris mii de profesori evaluatori pe platforma ministerului: aproximativ 5.000 pentru proba de Limba română, circa 4.500 pentru Matematică și aproximativ 300 pentru Limba maternă.

Decizia unor cadre didactice de a nu participa la organizarea simulării vine în contextul tensiunilor dintre sindicate și autorități, după ce profesorii și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Ministerul spune că elevii pot susține ulterior simulări la nivelul școlilor

Secretarul de stat în cadrul Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a declarat vineri că elevii din școlile în care nu se organizează simularea ar putea avea posibilitatea de a susține ulterior testări organizate la nivelul unităților de învățământ.

„Simularea Evaluării Naționale, care debutează luni, se va desfășura – conform datelor primite de la inspectoratele școlare – în circa 97% din unitățile de învățământ din România care au nivel gimnazial. Pentru acei copii din unitățile de învățământ care nu organizează ar putea exista soluții ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de școală. Ministerul Educației a făcut tot ceea ce trebuia, conform reglementărilor, pentru a derula aceste evaluări”, a afirmat Sorin Ion.

Oficialul a precizat că, în unele județe, elevii au participat deja la simulări organizate la nivel local în acest an școlar.

„Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt județe în care nu au fost organizate simulări locale și nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluția organizării de simulări la nivel de școală”, a transmis Sorin Ion.

Calendarul simulării Evaluării Naționale

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, simularea Evaluării Naționale continuă în zilele următoare.

Pe 17 martie elevii vor susține proba scrisă la Matematică, iar pe 18 martie este programată proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care studiază în limbile minorităților naționale.

Simularea Evaluării Naționale este organizată anual pentru a-i ajuta pe elevii de clasa a VIII-a să se familiarizeze cu structura examenului și cu modul de desfășurare al probelor scrise înaintea examenului propriu-zis din vară.

Citește și...
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Eveniment
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Ultima oră
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:11 - O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
09:37 - Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
09:27 - Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
09:16 - O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
08:58 - Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
08:55 - CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
08:52 - Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)