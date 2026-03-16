Elevii de clasa a VIII-a susțin luni proba la Limba și literatura română în cadrul simulării Evaluării Naționale. Testarea are loc în majoritatea școlilor din țară, însă nu în toate unitățile de învățământ, după ce sindicatele au cerut profesorilor să nu participe la organizarea examenelor pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate adoptate de .

Simularea Evaluării Naționale are loc în peste 97% dintre școli

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, simularea Evaluării Naționale se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, ceea ce reprezintă aproximativ 97,27% dintre școlile care au nivel gimnazial.

În același timp, în 127 de școli simularea nu va fi organizată.

De asemenea, pentru corectarea lucrărilor s-au înscris mii de profesori evaluatori pe platforma ministerului: aproximativ 5.000 pentru proba de Limba română, circa 4.500 pentru Matematică și aproximativ 300 pentru Limba maternă.

Decizia unor cadre didactice de a nu participa la organizarea simulării vine în contextul tensiunilor dintre sindicate și autorități, după ce profesorii și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Ministerul spune că elevii pot susține ulterior simulări la nivelul școlilor

Secretarul de stat în cadrul Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a declarat vineri că elevii din școlile în care nu se organizează simularea ar putea avea posibilitatea de a susține ulterior testări organizate la nivelul unităților de învățământ.

„Simularea Evaluării Naționale, care debutează luni, se va desfășura – conform datelor primite de la inspectoratele școlare – în circa 97% din unitățile de învățământ din România care au nivel gimnazial. Pentru acei copii din unitățile de învățământ care nu organizează ar putea exista soluții ulterioare de organizare a simulărilor la nivel de școală. Ministerul Educației a făcut tot ceea ce trebuia, conform reglementărilor, pentru a derula aceste evaluări”, a afirmat Sorin Ion.

Oficialul a precizat că, în unele județe, elevii au participat deja la simulări organizate la nivel local în acest an școlar.

„Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt județe în care nu au fost organizate simulări locale și nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluția organizării de simulări la nivel de școală”, a transmis Sorin Ion.

Calendarul simulării Evaluării Naționale

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării, simularea Evaluării Naționale continuă în zilele următoare.

Pe 17 martie elevii vor susține proba scrisă la Matematică, iar pe 18 martie este programată proba la Limba și literatura maternă, destinată elevilor care studiază în limbile minorităților naționale.

Simularea Evaluării Naționale este organizată anual pentru a-i ajuta pe elevii de clasa a VIII-a să se familiarizeze cu structura examenului și cu modul de desfășurare al probelor scrise înaintea examenului propriu-zis din vară.