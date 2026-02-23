Sindicaliștii din Educație vin în fața Palatului Cotroceni. Profesorii acuză că Nicușor Dan a uitat de ei

Toate federațiile sindicale din Educație, din învățământul preuniversitar și universitar, vor protesta miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni. Sindicaliștii spun că Nicușor Dan le-a promis că va media conflictul dintre ei și Guvern, însă nu a făcut nimic.

Sindicaliștii merg la ușa lui Nicușor Dan

Sindicaliștii din Educație vor protesta, miercuri, în fața Palatului Cotroceni. Marius Nistor acuză că președintele Nicușor Dan a promis că va media conflictul cu guvernul care a dispus măsuri de austeritate, însă nu s-a ținut de cuvânt. Președintele Federației Sindicale „Spiru Haret” spune că Nicușor Dan nu și-a îndeplinit rolul de mediator în conflictul dintre Guvern și sindicatele din Educație.

„Miercuri, 25 februarie 2026, în intervalul orar 12.00-13.30, are loc o acțiune de protest la Palatul Cotroceni, cu participarea a peste 500 de persoane. Avem nevoie de mobilizare. Trebuie să participăm în număr cât mai mare la protest.

Protestăm împotriva măsurilor anti-educație luate de Guvernul Bolojan și solicităm intervenția Președintelui României în medierea conflictului cu Guvernul.

Solicităm abrogarea măsurilor de austeritate impuse învățământului:

– Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

– Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;

– Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;

– Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar.

Urmările măsurilor anti-educație ale Guvernului Bolojan:

-Degradarea calității actului educațional;

-Imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii;

-Creșterea riscului de eșec și abandon școlar;

-Dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe.”, arată sindicaliștii din .

Ce nu a făcut Nicușor Dan

„Toate cele 3 federații sindicale din învățământ, atât din preuniversitar, cât și din universitar, protestează la Cotroceni miercuri, alături de noi venind și organizațiile studențești. Nu s-a abrogat nicio măsură din Legea Bolojan, avem probleme pe proiecția bugetară pe 2026, iar ultima măsură de austeritate este scăderea sumelor colegilor cu doctorat: de la 950 ajung la 500 de lei.

Vrem să îi reamintim președintelui că are o obligație față de noi: domnia sa a stabilit la prima întâlnire că o să ne revedem la 2 luni cu datele pe masă și că își va exercita rolul de mediere între Guvern și sindicate. Au trecut aproape 4 luni și nu a mediat nimic.

În momentul de față nu avem un ministru care să se bată pentru învățământ, care să se bată pentru alocările bugetare pentru educație în 2026. Ne interesează un ministru care să fie o autoritate profesională și morală, un ministru care să empatizeze cu elevii, cu studenții și cadrele didactice, nu un ministru care are neaparat o apartenență PNL-PSD-USR-UDMR-istă. Politicul ar trebui să conteze cel mai puțin când este vorba despre funcția de ministru al educației.”, a declarat pentru Marius Nistor, președintele FSLI