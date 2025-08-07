Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a anunțat că în una-două săptămâni va veni cu peste 70 de măsuri administrative de reformare a sistemului sanitar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Ce a spus Rogobete despre medicii de gardă și spitalele supraaglomerate

Ce a spus Rogobete despre reforma în sistemul de sănătate

Întrebat dacă medicii de gardă vor avea plată diferențiată, ministrul Sănătății a răspuns: „E o nedreptate faptul că gărzile nu se plătesc la salariul din 2025, nedreptate pe care am recunoscut-o public. Suntem în discuție cu sindicatele, Ministerul Finanțelor și alte subordonate, pentru a găsi o soluție, dar nu pot ignora faptul că există spitale precum cele universitare, de urgență, județene de urgență în care colegii nu ajung de multe ori la toaletă noaptea în gardă, că volumul de muncă și de pacienți e mare, dar sunt multe spitale în care la ora 10 schimbă în pijamale că nu au pacienți și toți pacienții sunt transferați la aceste spitale, care efectiv sunt sufocate, iar medici sunt epuizați de la numărul de pacienți crescut”.

„Măsurile cu care vom veni săptămâna viitoare și peste două săptămâni încearcă să echilibreze situația, să blocheze pe cât se poate de mult trasferurile nejustificate. O să prezint măsurile administrative…

Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare.

Încercăm și o introducere a unui criteriu de performanță. Nu se referă doar la numărul de pacienți, ci și la complexitatea cazului la feedbackul și satisfacția paciențului de care trebuie să ținem cont”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete, pentru B1 TV.