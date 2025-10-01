B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni

Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni

Elena Boruz
01 oct. 2025, 15:01
Sobele pe lemne, la fel de nocive ca fumatul? Cercetătorii avertizează asupra pericolelor ascunse pentru plămâni
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum afectează sobele pe lemne sănătatea plămânilor
  2. Ce arată datele despre funcția pulmonară
  3. Cât de periculoasă este poluarea produsă în interior
  4.  De ce este greu de văzut impactul real
  5.  Ce spun experții despre riscurile pentru sănătate
  6.  Cine este cel mai expus la efectele fumului

Ceea ce mulți consideră o alegere „naturală” și „ecologică” pentru încălzirea locuinței ar putea avea consecințe grave asupra sănătății. Un nou studiu sugerează că fumul produs de sobele pe lemne afectează plămânii într-un mod similar cu fumul de țigară, accelerând pierderea capacității respiratorii și crescând riscul de boli cronice.

Cum afectează sobele pe lemne sănătatea plămânilor

Cercetătorii avertizează că utilizarea sobelor pe lemne poate dăuna plămânilor la fel de mult ca fumatul. Studiul prezentat în cadrul Congresului Societății Europene de Pneumologie de la Amsterdam a arătat că persoanele care folosesc sobe pierd capacitate pulmonară mai rapid decât cele care nu le utilizează, chiar dacă, în general, sunt mai sănătoase, mai înstărite și fumează mai puțin.

Studiul nostru sugerează că nivelurile ridicate de particule provenite de la sobe deteriorează țesuturile respiratorii, provocând inflamații într-un mod similar cu fumul de țigară,” a explicat Dr. Laura Horsfall, cercetător principal la University College London, informează Dailymail.

Ce arată datele despre funcția pulmonară

Cercetătorii au analizat teste repetate ale funcției respiratorii timp de opt ani, concentrându-se pe FEV1 (volumul de aer expirat cu forță în prima secundă a respirației). Valori scăzute ale FEV1 sunt asociate cu un risc crescut de boli respiratorii, dizabilități și chiar moarte prematură.

Cât de periculoasă este poluarea produsă în interior

Dr. Horsfall atrage atenția și asupra pericolelor pe care mulți le subestimează:

Știm că arderea lemnului în locuințe eliberează poluare periculoasă, atât în interior, cât și în exterior, inclusiv substanțe cancerigene cunoscute. Cu toate acestea, poluarea aerului provenită din această sursă aproape s-a dublat în Marea Britanie din 2009, pe măsură ce tot mai multe persoane instalează și folosesc sobe pe lemne”.

 De ce este greu de văzut impactul real

Unul dintre motivele pentru care efectele negative sunt greu de observat este faptul că utilizatorii de sobe tind să fie mai sănătoși decât media populației.

Am descoperit că persoanele care folosesc combustibili solizi au rate mai scăzute de fumat și de boli pulmonare, ceea ce poate masca efectele reale ale expunerii. Cu toate acestea, măsurătorile repetate ale funcției pulmonare timp de opt ani au arătat că declinul acesteia este mai rapid în rândul utilizatorilor de combustibili solizi, chiar și după ajustarea pentru factori socioeconomici și de locuință”, mai spune Dr. Horsfall.

 Ce spun experții despre riscurile pentru sănătate

Specialiștii europeni avertizează că fenomenul este în creștere și că efectele negative nu trebuie ignorate.

În Europa, observăm o tendință tot mai mare de utilizare a sobelor pe lemne acasă. Cercetările din alte părți ale lumii, unde arderea tradițională a lemnului este obișnuită, arată că aceasta provoacă astm, BPOC și cancer pulmonar. Aceste rezultate sugerează că și sobele utilizate în casele europene pot avea efecte similare și ar trebui considerate un factor de risc atunci când se evaluează sănătatea respiratorie, în special în cazurile cu simptome cronice inexplicabile. Oamenii ar trebui să fie conștienți că aceste sobe le pot face rău lor și familiilor lor, iar medicii ar trebui să-i întrebe pe pacienți dacă folosesc sobe în locuință”, a declarat profesorul Ane Johannessen, președintele grupului de experți al Societății Europene de Pneumologie.

 Cine este cel mai expus la efectele fumului

Experții subliniază că cei mai vulnerabili sunt copiii, ale căror plămâni sunt în dezvoltare, și vârstnicii, care pot avea deja o capacitate respiratorie redusă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Eveniment
Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
Eveniment
Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
Eveniment
A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro
Eveniment
Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj
Eveniment
Pleoape căzute? Iată cum să le ridici vizual prin machiaj
Ambasada SUA la București, afectată de paralizie bugetară: În lipsa fondurilor, pagina de Facebook nu va mai fi actualizată
Eveniment
Ambasada SUA la București, afectată de paralizie bugetară: În lipsa fondurilor, pagina de Facebook nu va mai fi actualizată
Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi
Eveniment
Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclarea ambalajelor din aluminiu pentru băuturi
Vegetarianismul. Ce beneficii și ce riscuri presupune
Eveniment
Vegetarianismul. Ce beneficii și ce riscuri presupune
Drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie. Ce spune un avocat cunoscut
Eveniment
Drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie. Ce spune un avocat cunoscut
Experiențe care creează legături: activități speciale pentru familie și prieteni, by experimenteaza.ro
Eveniment
Experiențe care creează legături: activități speciale pentru familie și prieteni, by experimenteaza.ro
Ultima oră
15:53 - Actualizarea WhatsApp pe care utilizatorii o vor adora. Fotografiile vor fi cu totul altfel
15:33 - Nicușor Dan a refuzat să promulge această lege. Ce motive a invocat președintele României
15:32 - Secretele unei cărni fragede. Metode simple pe care oricine le poate folosi
15:30 - Aroganță la o șoferiță din Argeș. A condus sub influența alcoolului la 82 de ani. Cum au reacționat polițiștii
15:13 - A murit un fost consilier al lui Ion Iliescu. Diplomat de carieră, a reprezentat România în Austria
15:06 - Alertă pe piața auto: Un cunoscut producător a rechemat mai multe autovehicule în service din cauza unei defecțiuni la pedala de frână
15:06 - Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
15:05 - Ce a cerut Călin Georgescu, la ieșirea de la IPJ Ilfov: “În ceea ce mă privește …”
14:54 - Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
14:37 - Au început preînscrierile pentru e-vouchere. Cine poate obține un ajutor financiar de 7.900 de euro