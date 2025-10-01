Ceea ce mulți consideră o alegere „naturală” și „ecologică” pentru ar putea avea consecințe grave asupra sănătății. Un nou studiu sugerează că fumul produs de sobele pe lemne afectează plămânii într-un mod similar cu fumul de țigară, accelerând pierderea capacității respiratorii și crescând riscul de boli cronice.

Cum afectează sobele pe lemne sănătatea plămânilor

Cercetătorii avertizează că utilizarea sobelor pe lemne poate dăuna plămânilor la fel de mult ca fumatul. Studiul prezentat în cadrul Congresului Societății Europene de Pneumologie de la Amsterdam a arătat că persoanele care folosesc sobe pierd capacitate pulmonară mai rapid decât cele care nu le utilizează, chiar dacă, în general, sunt mai sănătoase, mai înstărite și fumează mai puțin.

„Studiul nostru sugerează că nivelurile ridicate de particule provenite de la sobe deteriorează țesuturile respiratorii, provocând inflamații într-un mod similar cu fumul de țigară,” a explicat Dr. Laura Horsfall, cercetător principal la University College London, informează

Ce arată datele despre funcția pulmonară

Cercetătorii au analizat teste repetate ale funcției respiratorii timp de opt ani, concentrându-se pe FEV1 (volumul de aer expirat cu forță în prima secundă a respirației). Valori scăzute ale FEV1 sunt asociate cu un risc crescut de boli respiratorii, dizabilități și chiar moarte prematură.

Cât de periculoasă este poluarea produsă în interior

Dr. Horsfall atrage atenția și asupra pericolelor pe care mulți le subestimează:

„Știm că arderea lemnului în locuințe eliberează poluare periculoasă, atât în interior, cât și în exterior, inclusiv substanțe cancerigene cunoscute. Cu toate acestea, poluarea aerului provenită din această sursă aproape s-a dublat în Marea Britanie din 2009, pe măsură ce tot mai multe persoane instalează și folosesc sobe pe lemne”.

De ce este greu de văzut impactul real

Unul dintre motivele pentru care efectele negative sunt greu de observat este faptul că utilizatorii de sobe tind să fie mai sănătoși decât media populației.

„Am descoperit că persoanele care folosesc combustibili solizi au rate mai scăzute de fumat și de boli pulmonare, ceea ce poate masca efectele reale ale expunerii. Cu toate acestea, măsurătorile repetate ale funcției pulmonare timp de opt ani au arătat că declinul acesteia este mai rapid în rândul utilizatorilor de combustibili solizi, chiar și după ajustarea pentru factori socioeconomici și de locuință”, mai spune Dr. Horsfall.

Ce spun experții despre riscurile pentru sănătate

Specialiștii europeni avertizează că fenomenul este în creștere și că efectele negative nu trebuie ignorate.

„În Europa, observăm o tendință tot mai mare de utilizare a sobelor pe lemne acasă. Cercetările din alte părți ale lumii, unde arderea tradițională a lemnului este obișnuită, arată că aceasta provoacă astm, BPOC și cancer pulmonar. Aceste rezultate sugerează că și sobele utilizate în casele europene pot avea efecte similare și ar trebui considerate un factor de risc atunci când se evaluează sănătatea respiratorie, în special în cazurile cu simptome cronice inexplicabile. Oamenii ar trebui să fie conștienți că aceste sobe le pot face rău lor și familiilor lor, iar medicii ar trebui să-i întrebe pe pacienți dacă folosesc sobe în locuință”, a declarat profesorul Ane Johannessen, președintele grupului de experți al Societății Europene de Pneumologie.

Cine este cel mai expus la efectele fumului

Experții subliniază că cei mai vulnerabili sunt copiii, ale căror plămâni sunt în dezvoltare, și vârstnicii, care pot avea deja o capacitate respiratorie redusă.