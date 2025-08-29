Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul

Un bărbat de 51 de ani din , de Bolt, a fost agresat în noaptea de joi spre vineri de unul dintre clienții săi. Pasagerul ar fi crezut că e beat, însă, șoferul avea probleme de vorbire, de fapt.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Ce spune șoferul

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat pe Calea Aradului. Conform polițiștilor, șoferul avea doi pasageri în mașină.

Cei doi pasageri i-ar fi adresat injurii conducătorului auto, iar în momentul în care acesta a oprit mașina, unul dintre pasageri l-ar fi agresat fizic, scrie

Ce spune șoferul

Șoferul a povestit că, în timp ce se afla în mașină, unul dintre pasageri l-a întrebat dacă se câștigă bine cu Bolt. Șoferul a răspuns că nu prea căci el are grad de handicap și lucrează doar șase ore.

Pasagerul l-ar fi lovit, ulterior, cu pumnul în ureche în timp ce se afla la volan, după ce i-a reproșat ca îl minte că nu face bani.

Șoferul a coborât apoi din mașină, împreună cu clienții, și a fost bătut. În jurul orei 00:30, acesta a sesizat autoritățile. A fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Cercetările continuă pentru identificarea celor doi pasageri, în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale.