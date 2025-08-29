B1 Inregistrari!
Accident între două tramvaie în Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Accident între două tramvaie în Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 11:37

Sursa foto: Shutterstock

Două tramvaie s-au ciocnit în această dimineață, în zona centrală a oraşului Timişoara. În cele două garnituri se aflau 25 de persoane. Din acest total, trei persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Trei persoane rănite

Ce s-a întâmplat

Accidentul s-a produs în Piaţa Traian, potrivit reprezentanților ISU Timiş: „Pompierii timișeni intervin în urma unui accident rutier produs între 2 tramvaie în Timisoara, P-ta Traian”, conform Observator.

Cele două tramvaie erau conduse de vatmaniţe. La fața locului au intervenit o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Trei persoane rănite

În urma impactului, dintre cei 25 de călători aflati în cele două tramvaie, 3 au fost răniți uşor și au necesitat îngrijiri medicale.

„Din primele informatii, trei victime, constiente, cooperante necesită îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Persoanele rănite au primit îngrijit medicale la fața locului. Ulterior, acestea au refuzat transportul la spital.

