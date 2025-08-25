B1 Inregistrari!
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește

George Lupu
25 aug. 2025, 17:59
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
Sursa Foto: Pixabay.com

Un cuplu de români aflat în vacanță prin Europa a trecut printr-o întâmplare mai puțin obișnuită pe o autostradă din Germania. O româncă de 37 de ani a rămas singură într-o benzinărie, după ce soțul ei, în vârstă de 39 de ani, a plecat la drum fără să-și dea seama că ea nu se mai află în mașină.

Cuprins

  • Cum a fost uitată femeia în benzinăria din Germania
  • Când și-a dat seama șoferul că soția sa lipsește

Cum a fost uitată femeia în benzinăria din Germania

Incidentul s-a produs în timpul unei opriri pentru alimentare, pe autostrada A3 din Germania, în apropiere de Bad Camberg. Cei doi soți coborâseră pe rând la toaletă, însă nu s-au întâlnit.

Bărbatul a revenit la autoturism, și-a luat fiul de 11 ani aflat pe bancheta din spate și a pornit mai departe, convins că întreaga familie e la bord. Abia după mai bine de 100 de kilometri și-a dat seama că soția lipsește, potrivit tag24.de.

Când și-a dat seama șoferul că soția sa lipsește

Intrat în panică, românul a sunat la numărul de urgență dintr-un refugiu rutier, fără să știe exact unde rămăsese femeia. Între timp, aceasta a avut norocul să întâlnească un alt român la benzinărie, care i-a împrumutat telefonul pentru a contacta poliția.

După câteva ore și mai multe apeluri ale autorităților germane, soții au reușit să ia legătura și s-au reunit în siguranță. În ciuda incidentului, familia și-a putut continua călătoria spre casă.

Incidentul a avut loc după ce un alt caz ciudat a avut loc în Germania. Un bărbat din Mannheim a fost reținut de către polițiști pentru că „și-a furat” propriul BMW.

Potrivit autorităților, bărbatului i-ar fi fost furată mașina, iar ulterior acesta a găsit-o în Dortmund, de unde a „furat-o” la rândul lui, cu ajutorul cheilor de rezervă, acesta fiind acuzat de furt de către un dealer auto care a cumpărat vehiculul.

Mașina fusese furată în România, în luna aprilie, când proprietarul era în vizită la familia acestuia. Proprietarul încercase să o vândă, însă doi „cumpărători” au luat-o la probe și nu s-au mai întors cu ea.

