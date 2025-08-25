Un cuplu de români aflat în vacanță prin Europa a trecut printr-o întâmplare mai puțin obișnuită pe o autostradă din Germania. O româncă de 37 de ani a rămas singură într-o benzinărie, după ce soțul ei, în vârstă de 39 de ani, a plecat la drum fără să-și dea seama că ea nu se mai află în mașină.

Incidentul s-a produs în timpul unei opriri pentru alimentare, pe autostrada A3 din Germania, în apropiere de Bad Camberg. Cei doi soți coborâseră pe rând la toaletă, însă nu s-au întâlnit.

Bărbatul a revenit la autoturism, și-a luat fiul de 11 ani aflat pe bancheta din spate și a pornit mai departe, convins că întreaga familie e la bord. Abia după mai bine de 100 de kilometri și-a dat seama că soția lipsește, potrivit .

Intrat în panică, românul a sunat la numărul de urgență dintr-un refugiu rutier, fără să știe exact unde rămăsese femeia. Între timp, aceasta a avut norocul să întâlnească un alt român la benzinărie, care i-a împrumutat telefonul pentru a contacta poliția.

După câteva ore și mai multe apeluri ale autorităților germane, soții au reușit să ia legătura și s-au reunit în siguranță. În ciuda incidentului, familia și-a putut continua călătoria spre casă.

