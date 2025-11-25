B1 Inregistrari!
Șofer prins fără permis după 30 de ani. Ce i-au făcut polițiștii când l-au descoperit

Șofer prins fără permis după 30 de ani. Ce i-au făcut polițiștii când l-au descoperit

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 15:35
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Un șofer a condus 30 de ani fără permis
  2. Autoritățile au luat măsuri drastice

Un șofer și-a condus autoturismul vreme de 30 de ani fără să dețină un permis de conducere legal. Cum au reacționat autoritățile în momentul în care au descoperit ilegalitatea.

Un șofer a condus 30 de ani fără permis

Povestea s-a petrecut în Italia și i-a lăsat mască pe polițiștii care au descoperit-o. Un șofer în vârstă de 57 de ani a recunoscut în fața polițiștilor care l-au oprit și i-au cerut permisul că nu deține așa ceva. Mai mult, el a plusat și a spus că nu a deținut niciodată un astfel de document. Practic, bărbatul și-a condus vehiculul vreme de 30 de ani fără a avea dreptul să șofeze.

A fost vorba despre o operațiune amplă de control realizate de poliția locală în mai multe localități din Valtrompia. În timpul aceleiași operațiuni, carabinierii au confiscat și un permis de conducere pentru conducere sub influența alcoolului.

Agenții au fost uimiți de mărturisirea acestui șofer. După ce și-au revenit din uimire, polițiștii au decis să aplice legea cu agravante. Ei i-au aplicat o amendă de 5.100 de euro și, în plus, i-au confiscat și autovehiculul pe care îl conducea.

Autoritățile au luat măsuri drastice

În cazul acestui șofer, autoritățile au dorit să dea un exemplu pentru ceilalți care încalcă legea. Autoritățile locale vor să combată încălcările grave ale codului rutier. Iar acest ca este de natură să demonstreze și care este severitatea pedepselor pentru conducerea fără permis pe teritoriul Italiei.

Alături de amenda substanțială, confiscarea mașinii este o măsură introdusă pentru a descuraja astfel de practici ilegale. Iar cazul șoferului care a măturisit că a condus vreme de 30 de ani fără permis este tocmai bun pentru o demonstrație.

Polițiștii reamintesc că obținerea permisului de conducere este obligatorie pentru toate persoanele care vor să conducă un vehicul pe drumurile publice. Încălcarea acestor prevederi poate avea consecințe devastatoare, atât din punct de vedere legal, dar și al siguranței rutiere.

