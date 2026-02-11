O propunere a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea schimba radical modul în care șoferii contestă suspendarea permisului de conducere. Inițiativa vizează reducerea numărului de procese și eficientizarea activității instanțelor de judecată.

Ce schimbare propune CSM pentru șoferii care contestă suspendarea permisului

propune ca șoferii care rămân fără permis și depun contestație să nu mai poată conduce până la pronunțarea unei decizii definitive. În prezent, legislația permite recuperarea temporară a permisului până la soluționarea procesului, chiar dacă suspendarea a fost dispusă legal.

susțin că această modificare ar reduce semnificativ numărul contestațiilor depuse exclusiv pentru câștigarea de timp. Potrivit acestora, o mare parte din procesele civile aflate pe rol au ca obiect amenzi rutiere și permise suspendate.

De ce consideră magistrații că măsura ar degreva instanțele

Propunerea face parte dintr-un pachet mai amplu transmis de CSM către Ministerul Justiției, având ca obiectiv degrevarea instanțelor. afirmă că mulți șoferi contestă sancțiunile, deși ulterior se confirmă că permisul a fost reținut pe bună dreptate. Prin eliminarea posibilității de a conduce în timpul procesului, CSM consideră că ar fi descurajate acțiunile introduse abuziv. Astfel, instanțele ar putea aloca mai mult timp dosarelor cu miză juridică reală, nu celor folosite ca strategie temporară, relatează observatornews.ro.

Pe de altă parte, măsura ridică probleme pentru șoferii care dovedesc ulterior că sancțiunea a fost aplicată dintr-o eroare. Aceștia nu vor mai putea conduce pe durata procesului, care poate dura până la doi ani.

În plus, cei afectați vor fi nevoiți să inițieze un nou proces pentru a solicita despăgubiri statului. Această procedură suplimentară apare în situațiile în care suspendarea permisului a avut consecințe profesionale sau financiare directe.

De ce există opinii divergente între magistrați și polițiști

În timp ce o parte a sistemului judiciar susține inițiativa, polițiștii avertizează asupra unui posibil efect invers. Aceștia consideră că restricția ar putea genera mai multe procese, nu mai puține, din partea șoferilor afectați.

Disputa evidențiază un echilibru dificil între eficiența justiției și protejarea drepturilor individuale. Propunerea urmează să fie analizată de Ministerul Justiției, fără un calendar clar de implementare.