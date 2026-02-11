B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CSM propune reguli mai dure pentru șoferii fără permis. Ce se întâmplă dacă faci contestație

CSM propune reguli mai dure pentru șoferii fără permis. Ce se întâmplă dacă faci contestație

Iulia Petcu
11 feb. 2026, 14:03
CSM propune reguli mai dure pentru șoferii fără permis. Ce se întâmplă dacă faci contestație
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce schimbare propune CSM pentru șoferii care contestă suspendarea permisului
  2. De ce consideră magistrații că măsura ar degreva instanțele
  3. De ce există opinii divergente între magistrați și polițiști

O propunere a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea schimba radical modul în care șoferii contestă suspendarea permisului de conducere. Inițiativa vizează reducerea numărului de procese și eficientizarea activității instanțelor de judecată.

Ce schimbare propune CSM pentru șoferii care contestă suspendarea permisului

CSM propune ca șoferii care rămân fără permis și depun contestație să nu mai poată conduce până la pronunțarea unei decizii definitive. În prezent, legislația permite recuperarea temporară a permisului până la soluționarea procesului, chiar dacă suspendarea a fost dispusă legal.

Magistrații susțin că această modificare ar reduce semnificativ numărul contestațiilor depuse exclusiv pentru câștigarea de timp. Potrivit acestora, o mare parte din procesele civile aflate pe rol au ca obiect amenzi rutiere și permise suspendate.

De ce consideră magistrații că măsura ar degreva instanțele

Propunerea face parte dintr-un pachet mai amplu transmis de CSM către Ministerul Justiției, având ca obiectiv degrevarea instanțelor. Judecătorii afirmă că mulți șoferi contestă sancțiunile, deși ulterior se confirmă că permisul a fost reținut pe bună dreptate. Prin eliminarea posibilității de a conduce în timpul procesului, CSM consideră că ar fi descurajate acțiunile introduse abuziv. Astfel, instanțele ar putea aloca mai mult timp dosarelor cu miză juridică reală, nu celor folosite ca strategie temporară, relatează observatornews.ro.

Pe de altă parte, măsura ridică probleme pentru șoferii care dovedesc ulterior că sancțiunea a fost aplicată dintr-o eroare. Aceștia nu vor mai putea conduce pe durata procesului, care poate dura până la doi ani.

În plus, cei afectați vor fi nevoiți să inițieze un nou proces pentru a solicita despăgubiri statului. Această procedură suplimentară apare în situațiile în care suspendarea permisului a avut consecințe profesionale sau financiare directe.

De ce există opinii divergente între magistrați și polițiști

În timp ce o parte a sistemului judiciar susține inițiativa, polițiștii avertizează asupra unui posibil efect invers. Aceștia consideră că restricția ar putea genera mai multe procese, nu mai puține, din partea șoferilor afectați.

Disputa evidențiază un echilibru dificil între eficiența justiției și protejarea drepturilor individuale. Propunerea urmează să fie analizată de Ministerul Justiției, fără un calendar clar de implementare.

Tags:
Citește și...
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Eveniment
Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Eveniment
Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Eveniment
Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Eveniment
Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Eveniment
Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Eveniment
Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Eveniment
Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Eveniment
Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Eveniment
Descoperire șocantă în Brăila. Un bărbat dispărut de luni de zile a fost găsit mort în propria casă, sub pat
Lovitură pentru bugetari: Au intrat în vigoare primele tăieri de salarii. Câți bani au pierdut după deciziile Guvernului
Eveniment
Lovitură pentru bugetari: Au intrat în vigoare primele tăieri de salarii. Câți bani au pierdut după deciziile Guvernului
Ultima oră
16:13 - România va pierde, cel mai probabil, 231 milioane de euro din PNRR, spune ministrul Pîslaru, după amânarea de la CCR. „E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”
16:10 - Televiziunea Realitatea Plus, fără emisie timp de trei ore. Sancțiune drastică de la CNA. „Ce se întâmplă nu e jurnalism”
16:05 - Parlamentul României marchează patru ani de la războiul din Ucraina. Cum va fi marcată data de 24 februarie
15:59 - Procesul „antrenorului de genii” a ajuns la final. Curtea de Apel i-a redus condamnarea lui Kristof Lajos
15:41 - Lovitură de1,7 milioane de euro pentru mafia italiană. Bolizi de lux scoși din România, descoperiți în Italia
15:30 - Raluca Turcan vrea ca judecătorii CCR să plătească 231 de milioane de euro pentru că au amânat decizia pe pensiile speciale
15:28 - Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
15:20 - Newsweek: Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
14:57 - Judecătorii CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș rămân în funcție. CAB a respins cererea de suspendare a acestora. Ce urmează în acest caz
14:56 - Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea examenele naţionale. Când vor fi organizate probele