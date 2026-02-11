B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » 7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată

7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 17:42
7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Unde este pedepsită prin lege Ziua Îndrăgostiților
  2. Ce alternativă a găsit Rusia celebrarea dragostei

Ziua Îndrăgostiților este interzisă oficial în șapte țări care consideră această sărbătoare un simbol al declinului occidental. În timp ce o mare parte a lumii celebrează romantismul pe 14 februarie, aceste state aplică legi stricte și pedepse aspre. Motivele interdicțiilor sunt, în general, de natură religioasă sau culturală. Prin aceste interdicții, autoritățile vor să își protejeze tradițiile locale de influențele străine.

Unde este pedepsită prin lege Ziua Îndrăgostiților

Potrivit adevărul, Malaezia interzice sărbătoarea încă din anul 2005, când autoritățile islamice au emis o lege religioasă împotriva acestui concept. Poliția morală efectuează periodic razii în hoteluri și arestează cuplurile care încearcă să marcheze evenimentul. Legile locale sunt foarte stricte în această privință, considerând că spiritul sărbătorii jignește normelor islamice.

Indonezia nu are o interdicție totală la nivel național, însă anumiți clerici și oficiali religioși militează pentru eliminarea sărbătorii. În ultimii ani au fost organizate proteste ample, susținându-se că acest obicei promovează comportamente interzise de religie. Totuși, în orașele mari precum Jakarta, evenimentului rămâne vizibilă în magazine datorită factorului comercial.

Iranul a clasificat 14 februarie drept un obicei nepotrivit și a interzis comercializarea cadourilor tematice. Restaurantele și magazinele care vând ursuleți de pluș sau ciocolată sunt amenințate cu urmărirea penală. De teama controalelor, localurile folosesc adesea puncte de observație pentru a detecta echipele de inspectori care patrulează pe străzi.

India refuză să susțină valorile culturale occidentale ca formă de protejare a propriilor valori. Anumite partide politice locale se opun manifestărilor publice, considerând că tinerii nu ar trebui să minimalizeze acest sentiment prin gesturi afișate în stradă. Liderii radicali susțin că persoanele care se iubesc ar trebui să se căsătorească imediat.

Pakistanul a scos în afara legii această sărbătoare în anul 2018, printr-o hotărâre a Înaltei Curți din Islamabad. Judecătorii au decis că evenimentul este un import cultural care jignește învățăturile religioase ale țării. Înainte de interdicție, universitățile au fost scena unor confruntări violente între studenții care susțineau ideologii diferite despre 14 februarie.

Arabia Saudită aplică unele dintre cele mai severe sancțiuni, manifestările publice de afecțiune fiind un subiect tabu. În trecut, cetățenii găsiți dansând sau sărbătorind au primit condamnări grele la închisoare și lovituri cu nuiaua. În preajma acestei date, vânzarea trandafirilor roșii sau a hainelor de aceeași culoare este strict monitorizată și adesea interzisă.

Ce alternativă a găsit Rusia celebrarea dragostei

Rusia a ales să înlocuiască tradiția occidentală cu un eveniment propriu, celebrat pe data de 8 martie. De Ziua Internațională a Femeii, rușii oferă flori și cadouri, punând accent pe drepturile și importanța femeilor în societate. Practic Rusia nu sărbătorește un sfânt, ci alege să sărbătorească femeia.

Tags:
Citește și...
Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
Externe
Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
Externe
Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
Externe
Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Externe
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Externe
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Externe
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Externe
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Externe
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Externe
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Externe
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
18:26 - Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
18:21 - Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
18:15 - Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
18:04 - Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
17:53 - Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
17:32 - Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. „După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul” (VIDEO)
17:27 - Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
17:05 - Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
17:01 - Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
16:57 - Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)