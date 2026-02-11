Ziua Îndrăgostiților este interzisă oficial în șapte țări care consideră această sărbătoare un simbol al declinului occidental. În timp ce o mare parte a lumii celebrează romantismul pe 14 februarie, aceste state aplică legi stricte și pedepse aspre. Motivele interdicțiilor sunt, în general, de natură religioasă sau culturală. Prin aceste interdicții, autoritățile vor să își protejeze tradițiile locale de influențele străine.

Unde este pedepsită prin lege Ziua Îndrăgostiților

Potrivit , Malaezia interzice sărbătoarea încă din anul 2005, când autoritățile islamice au emis o lege religioasă împotriva acestui concept. Poliția morală efectuează periodic razii în hoteluri și arestează cuplurile care încearcă să marcheze evenimentul. Legile locale sunt foarte stricte în această privință, considerând că spiritul sărbătorii jignește normelor islamice.

Indonezia nu are o interdicție totală la nivel național, însă anumiți clerici și oficiali religioși militează pentru eliminarea sărbătorii. În ultimii ani au fost organizate proteste ample, susținându-se că acest obicei promovează comportamente interzise de religie. Totuși, în orașele mari precum Jakarta, evenimentului rămâne vizibilă în magazine datorită factorului comercial.

Iranul a clasificat 14 februarie drept un obicei nepotrivit și a interzis comercializarea cadourilor tematice. Restaurantele și magazinele care vând ursuleți de pluș sau ciocolată sunt amenințate cu urmărirea penală. De teama controalelor, localurile folosesc adesea puncte de observație pentru a detecta echipele de inspectori care patrulează pe străzi.

refuză să susțină valorile culturale occidentale ca formă de protejare a propriilor valori. Anumite partide politice locale se opun manifestărilor publice, considerând că tinerii nu ar trebui să minimalizeze acest sentiment prin gesturi afișate în stradă. Liderii radicali susțin că persoanele care se iubesc ar trebui să se căsătorească imediat.

Pakistanul a scos în afara legii această sărbătoare în anul 2018, printr-o hotărâre a Înaltei Curți din Islamabad. Judecătorii au decis că evenimentul este un import cultural care jignește învățăturile religioase ale țării. Înainte de interdicție, universitățile au fost scena unor confruntări violente între studenții care susțineau ideologii diferite despre 14 februarie.

Arabia Saudită aplică unele dintre cele mai severe sancțiuni, manifestările publice de afecțiune fiind un subiect tabu. În trecut, cetățenii găsiți dansând sau sărbătorind au primit condamnări grele la închisoare și lovituri cu nuiaua. În preajma acestei date, vânzarea trandafirilor roșii sau a hainelor de aceeași culoare este strict monitorizată și adesea interzisă.

Ce alternativă a găsit Rusia celebrarea dragostei

Rusia a ales să înlocuiască tradiția occidentală cu un eveniment propriu, celebrat pe data de 8 martie. De Ziua Internațională a Femeii, rușii oferă flori și cadouri, punând accent pe drepturile și importanța femeilor în societate. Practic Rusia nu sărbătorește un sfânt, ci alege să sărbătorească femeia.