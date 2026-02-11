B1 Inregistrari!
Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. „După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul" (VIDEO)

Adrian A
11 feb. 2026, 17:32
Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul (VIDEO)
Sursă foto: Guvernul României
  Șefii de Consilii Județene sar la gâtul lui Bolojan
  Bolojan, certat și la întâlnirea cu primarii

După ce Ilie Bolojan a fost criticat ieri de primari din toată țara pentru măsurile care vizează administrația locală, și șefii PSD de Consilii Județene s-au arătat la fel de revoltați față de tăierile gândite de premier. Nu lipsesc amenințările cu ruperea coaliției.

Șefii de Consilii Județene sar la gâtul lui Bolojan

Doi dintre cei care au fost la întâlnirea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România pe tema legii bugetului de stat, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, au venit cu mesaje dure după ședința de la București.

„Nu cred că se poate face Guvern în acest moment fără PSD. E o discuție la nivel de Coaliție. Nu se poate ca un partid cu mai mulți parlamentari să fie condus de un partid cu mai puțini parlamentari. Nu am făcut coaliție ca unii să iasă cu altă decizia în afara coaliției.

Avem o coaliție conduce a partidelor, sper eu să fie cu scanul la cap. Nu e corect să fie luate decizii fără PSD.”, a spus Gheorghe Șoldan, unul din șefii de Consilii Județene care a fost la discuții cu Ilie Bolojan.

La rândul său, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, a spus că PSD va decide dacă mai rămâne la guvernare după ce vede bugetul pentru 2026.

„Ca lider al PSD, aștept mai întâi bugetul, apoi vom discuta. Inclusiv în primării este nevoie de oameni. Din câte înțeleg, Guvernul încă lucrează la cifre. Pe noi ne interesează să fie aprobat bugetul cât mai repede, pentru că deja este târziu.

Pentru județul Vâlcea, aproximativ 70% din buget merge către dezvoltare, nu către salarii. Și în majoritatea primăriilor situația este similară.”, a afirmat Constantin Rădulescu.

Bolojan, certat și la întâlnirea cu primarii

Cu o zi înainte, marți, premierul a avut o întâlnire și cu primarii comunelor din țară. În fața edililor, Ilie Bolojan a declarat că administrațiile trebuie să devină mai eficiente, a anunțat posibile reduceri de personal și creșteri ale taxelor locale și a avertizat că, în lipsa reformelor, România ar putea ajunge la comasarea unor localități.

Afirmația sa potrivit căreia 80% din bugetele primăriilor provin de la stat a fost întâmpinată cu proteste din sală. În plus, în spatele său au fost proiectate imagini de la greva angajaților din primării. Unii edili au huiduit și l-au ironizat cu replici precum „Când erai primar tot așa făceai?”.

