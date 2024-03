Șoferul care a ucis un polițist local din Cisnădie care dirija circulația a fugit din țară: „Nu am mai suportat psihic”

Șoferul care un polițist local din Cisnădie care dirija traficul a fugit din țară, scrie . Agentul a fost rănit grav un șofer de 55 de ani care a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în el.

Șoferul a fugit în Germania

Șoferul este un cetățean german de origine română și spune că a fugit din țară, în Germania, după ce a primit mai multe amenințări.

El a declarat că nu se va întoarce decât dacă i se va asigura protecția, explicând că a fost bruscat și în noaptea în care s-a produs accidentul.

„Eu sunt de câteva zile în Germania! Oricum am vrut să plec anul acesta în Germania, ca să-mi verific sănătatea, pentru că în România nu aveam asigurare de sănătate și nici posibilități financiare”, a dezvăluit bărbatul.

Cum se apără șoferul

Șoferul spune că nu a fugit ca să se sustragă justiției:„ Am plecat pentru că nu am mai suportat psihic. Am fost amenințat în seara accidentului, când am fost dus pentru a-mi recolta probe biologice, cu moartea de un membru al familiei, care a fost legitimat de unul din cei trei polițiști care m-au însoțit. Am mai primit amenințări noaptea la telelefon cu număr ascuns”.

Despre accident, bărbatul recunoaște că are partea lui de vină: „Accidentul s-a petrecut și din cauza condițiilor meteo. Dar am și eu partea mea de vină. În săptămâna când am plecat auzisem că Radu (victima, n.red) este stabilă și că sunt șanse să se recupereze. Am sperat foarte mult să-și revină, că atunci putea spune și el cum s-a întâmplat accidentul. Îmi pare foarte rău că din cauza mea a murit un om. Cu treaba asta eu va trebui să trăiesc până la capătul zilelor”, a mai spus șoferul.

Potrivit unor surse citate de Turnu Sfatului, bărbatul ar fi căutat și de autoritățile din Germania, fiind acuzat de mai multe infracțiuni.