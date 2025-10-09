Românii nu sunt mulțumiți de salariile lor. Mulți dintre aceștia mărturisesc că abia supraviețuiesc cu banii primiți și nu pot pune nimic deoparte, conform unor XTB România.

Salarii nemotivante

Aproape jumătate dintre cei chestionați (45%) consideră că „a munci pentru bani” înseamnă supraviețuirea de la o lună la alta, în vreme ce o treime dintre aceștia (33%) o echivalează cu stabilitatea financiară.

Doar 19% dintre oameni văd în această frază posibilitatea de a economisi și 4% posibilitatea de a investi, conform unui sondaj realizat de Reveal Marketing Research[1] la solicitarea XTB, scrie Adevărul.

Raportarea pe sexe

Conform sondajului, femeile spun că munca este asociată cu „supraviețuirea de la o lună la alta” și cu „stabilitatea”, în timp ce bărbații consideră că munca îi ajută să economisească sau să investească.

„Aceste rezultate nu sunt doar statistici, ci și un semnal de alarmă, pentru că arată câtă nevoie au românii de stabilitate financiară și de încredere în propriile decizii legate de bani. Este semnalul că trebuie începută o discuție serioasă despre cum putem transforma banii dintr-o resursă de supraviețuire într-un instrument pentru siguranță. Banii nu trebuie doar câștigați și cheltuiți, ci și puși la treabă pentru a construi viitorul”, spune Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Reflectă salariul munca?

Doar 4 români din 10 consideră că salariul le reflectă cu adevărat munca (41%), în timp ce aproape jumătate dintre aceștia cred că venitul primit le acoperă doar parțial efortul.

Mai mult, 12% dintre respondenți consideră că activitatea este plătită sub nivelul efortului.

Fără economii

Peste un sfert dintre români (33%) nu reușesc să pună nimic deoparte după ce își achită facturile și cheltuielile lunare, mai arată sondajul.

De asemenea, doar 1 din 10 transformă economiile în investiții. 39% dintre respondenți, în special tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, au spus că investesc fondurile necheltuite.

Doar 4 din 10 români cred că investițiile sunt posibile doar cu sume mari, de peste 5.000 de lei. Totodată, 6% dintre respondenți consideră că nu ar trebui să investească deloc.

Investim sau nu?

Întrebați cum ar folosi suma de 5.000 lei dacă ar primi acești bani, aproape jumătate dintre respondenți (48%) au spus că ar alege să îi țină aproape, în cont sau acasă. Doar 19%, adică aproape 2 din 10, ar face pasul către investiții, iar 12% i-ar cheltui pe bunuri diverse sau pe vacanțe. În același timp, 3% dintre oameni și-ar achita din datorii cu 5.000 lei.

În ceea ce privește sau economiile, oamenii ar alege: imobiliarele (40%), depozitele bancare (39%), aurul (32%), investițiile la bursă (18%) și investițiile în criptomonede (8%).

Cercetarea a dezvăluit și care sunt motivele pentru care românii nu investesc bani. Acestea ar fi: lipsa banilor (60% din respondenți), teama de risc (25%), lipsa informațiilor (10%) și lipsa timpului (4%).