Pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate și al insecurității globale, cetățenii Uniunii Europene cer o implicare mai fermă și mai unită a în gestionarea amenințărilor internaționale. Datele celui mai recent sondaj , comandat de Parlamentul European și publicat miercuri, arată un nivel ridicat de îngrijorare în rândul europenilor, dar și așteptări clare privind rolul Uniunii în lume.

Insecuritatea globală, principala sursă de îngrijorare

Potrivit sondajului, majoritatea cetățenilor europeni sunt preocupați de o serie de riscuri care țin de securitate și siguranță. Conflictele armate aflate în desfășurare, în special cele din vecinătatea UE, reprezintă principala temere pentru 72% dintre respondenți. Acestea sunt urmate de terorism (67%), dezastrele naturale agravate de schimbările climatice (66%), atacurile cibernetice lansate de state din afara Uniunii (66%) și migrația necontrolată (65%).

În același timp, riscurile din sfera informațională și digitală suscită îngrijorări majore. Dezinformarea este menționată de 69% dintre respondenți, în timp ce discursul de incitare la ură, conținuturile false generate de inteligența artificială și protecția insuficientă a datelor sunt percepute ca amenințări serioase de peste două treimi dintre cetățeni.

Pesimism la nivel global, optimism personal

Evoluțiile internaționale influențează semnificativ percepțiile europenilor. Majoritatea respondenților (52%) se declară pesimiști în privința viitorului lumii, iar 39% sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene.

În schimb, perspectivele personale sunt mai optimiste: 76% dintre cetățeni afirmă că privesc cu încredere viitorul lor și al familiei lor.

Un apel clar pentru unitate și acțiune

În fața acestor provocări, europenii cer o Uniune mai unită și mai puternică. Nu mai puțin de 89% dintre respondenți consideră că statele membre ar trebui să fie mai unite pentru a face față amenințărilor globale.

De asemenea, 86% dintre cetățeni vor ca UE să aibă o voce mai puternică pe scena internațională, iar 73% consideră necesară alocarea unor resurse suplimentare pentru gestionarea crizelor.

Prioritățile identificate includ securitatea și apărarea (40%), competitivitatea economică și industrială (32%) și independența energetică (29%).

„Tensiunile geopolitice modelează sentimentul de securitate zilnic al europenilor. Cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să protejeze, să fie pregătită și să acționeze unită. Exact aceste aspecte trebuie oferite de o Europă mai puternică și mai asertivă. Europa este cel mai puternic scut al nostru”, a declarat Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European.

Costul vieții și valorile fundamentale

Pe plan intern, inflația, creșterea prețurilor și costul vieții rămân principalele preocupări pentru 41% dintre respondenți. Economia și crearea de locuri de muncă ocupă locul al doilea, cu 35%.

În paralel, europenii reafirmă importanța valorilor fundamentale: pacea este considerată cea mai importantă valoare care trebuie apărată, urmată de democrație, libertatea de exprimare, drepturile omului și statul de drept.

Sprijin solid pentru apartenența la UE

În pofida unor ușoare scăderi față de sondajele anterioare, sprijinul pentru Uniunea Europeană rămâne solid.

Conform sondajului, 62% dintre cetățeni consideră apartenența țării lor la UE un lucru pozitiv, iar tinerii se numără printre cei mai fervenți susținători ai unei Uniuni mai unite, mai influente și mai bine finanțate.