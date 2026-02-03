Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au lovit puternic românii. Cifrele oficiale Eurostat arată că țara noastră a devenit ”campionana” scumpirilor din Europa.

Unde ne-au dus măsurile de austeritate

Venituri înghețate sau micșorate și taxe și impozite mai mari. Este rezumatul care descrie exact măsurile de austeritate luate de Bolojan. Unde au dus aceste măsuri? România a înregistrat cea mai mare cifră a inflației din Europa cu 8,6%, mai mult decât dublu față de Slovacia care se află pe locul secund.

Conform datelor Eurostat, diferența față de următorul stat clasat este semnificativă, Slovacia ocupând locul al doilea cu o inflație de 4,1%, urmată de Estonia cu 4,0%.

La polul opus, cele mai scăzute rate ale inflației au fost înregistrate în Cipru, cu 0,1%, Franța, cu 0,7%, și Italia, cu 1,2%. Datele indică un contrast puternic între economiile din vestul și sudul Europei și situația din România, unde scumpirile au depășit cu mult media europeană.

mai arată că, față de luna noiembrie 2025, inflația anuală a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei și a crescut în șase.

Inflație mai mare de 4 ori decât media UE

Comparativ cu situația din România, datele pentru zona euro și Uniunea Europeană indică o stabilizare semnificativă a prețurilor. Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 1,9% în decembrie 2025, în scădere față de 2,1% în noiembrie. Cu un an înainte, în decembrie 2024, inflația se situa la 2,4%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, inflația anuală a fost de 2,3% în decembrie 2025, ușor mai mică decât în luna precedentă, când a fost de 2,4%. În decembrie 2024, media UE era de 2,7%.

Aceste cifre arată că România se află la o distanță foarte mare față de media europeană, cu o rată a inflației de aproape patru ori mai mare decât cea din zona euro și de aproape trei ori mai mare decât media UE.

Datele Eurostat confirmă astfel o . România nu doar că nu a reușit să reducă semnificativ inflația, dar a ajuns lider negativ în Uniunea Europeană, într-un context în care restul statelor înregistrează niveluri mult mai moderate ale creșterii prețurilor.