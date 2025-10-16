Sora , Simona Stan, este vizată într-o anchetă amplă privind o rețea de înșelăciune descoperită în Capitală. Potrivit polițiștilor, aceasta, împreună cu Mariana Popa, ar fi înșelat mai multe persoane promițând locuințe și mașini la prețuri mici. Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește 1,3 milioane de euro, iar printre victime se numără și cinci medici stomatologi.

Cum a acționat sora fostei ministre Carmen Dan împreună cu partenera sa

Potrivit anchetatorilor, sora fostei ministre Carmen Dan și complicea sa pretindeau că au influență în marile companii petroliere românești. Cele două femei susțineau că pot facilita vânzarea unor bunuri din patrimoniul OMV Petrom și Transpeco Logistic & Distribution.

În realitate, bunurile nu le aparțineau, iar victimele erau convinse să plătească sume mari pentru apartamente și autoturisme inexistente. Mariana Popa deținea un salon de înfrumusețare în Sectorul 2, unde mai multe victime ar fi fost atrase în această escrocherie, notează stiripesurse.ro.

Ce sume au fost plătite și cine urmează să fie audiat în dosar

Victimele ar fi pierdut sume uriașe, după ce au fost convinse să achite bani pentru apartamente și autoturisme inexistente. Printre plățile efectuate se numără 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class și 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii, alături de alte vehicule promise. În alte cazuri, escrocii ar fi primit 426.000 de lei în numerar și 265.000 de lei prin transfer bancar pentru mașini care nu au fost niciodată livrate.

De asemenea, s-ar fi plătit 372.000 de euro pentru apartamente în București și 69.000 de lei pentru un Audi Q5, fără ca bunurile să existe.

Un medic stomatolog a fost înșelat cu trei apartamente, în spatele Mitropoliei, achitând 36.800 de euro pentru fiecare. Printre persoanele chemate la audieri se află Carmen Dan, cumnatul său angajat la Secretariatul General al și Cristi Borcea.

Surse judiciare susțin că sora fostei ministre Carmen Dan s-ar fi folosit de relațiile acestora pentru a obține încrederea victimelor. Polițiștii au desfășurat 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău, confiscând documente și bunuri esențiale pentru investigație.

Ce acuzații aduc procurorii în dosarul Simonei Stan

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ancheta vizează înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Cercetările vizează perioada 2022–2025, în care cele două ar fi păcălit victimele prin folosirea numelor unor persoane influente. Anchetatorii continuă audierile pentru stabilirea întregului lanț de complicități și identificarea tuturor celor implicați în această escrocherie uriașă.