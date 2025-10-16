Simona Stan, sora lui , a fost reținută, joi, de polițiști. Ancheta vizează înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro.

Sora lui Carmen Dan reținută. Cine este cealaltă suspectă în acest dosar

Mariana Popa, proprietara unui salon din Sectorul 2, este audiată de anchetatori. Operațiunea a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) și Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Au fost efectuate 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău, potrivit Știripesurse.

Sora lui Carmen Dan reținută. Cum se desfășura schema de înșelăciune

Potrivit anchetatorilor, începând din 2022, cele două femei ar fi pus la punct un mecanism complex de înșelăciune. Victimele, majoritatea medici stomatologi, erau convinse că pot achiziționa mașini și apartamente de lux de la companii precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution, la prețuri sub piață. În realitate, bunurile nu aveau legătură cu aceste firme.

În total, ar fi fost păcălite 6 victime, care au plătit sume enorme:

220.000 euro – pentru mai multe Mercedes G-Class

67.000 euro – pentru apartament în zona Unirii și autoturisme

426.000 lei cash + 265.000 lei transfer – pentru mașini de lux

372.000 euro – apartamente în București

69.000 lei – pentru un Audi Q5

36.800 euro/bucată – trei apartamente în zona Mitropoliei

Cum au încercat să convingă victimele

Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, și de soțul acesteia, angajat în Secretariatul General al Guvernului. De asemenea, invoca relații cu Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu.

„În perioada 2022–2025, două femei, de 51 și 46 de ani, ar fi folosit calități nereale, pretinzând că au putere de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere. Scopul era determinarea persoanelor să cumpere bunuri care nu le aparțineau. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro”, a transmis Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 (SICE).

Ce spune Cristi Borcea

Fostul șef de la Dinamo a negat orice implicare:

„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele… Să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri”, a declarat Borcea pentru .