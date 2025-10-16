Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, este audiată în calitate de martor în dosarul în care sora ei este acuzată de înșelăciune. Anchetatorii investighează un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro, rezultat dintr-o schemă complexă cu locuințe și autoturisme fictive.
Carmen Dan a declarat că nu era la curent cu activitățile surorii sale și că relația dintre ele este, de ceva timp, una distantă.
Întrebată de jurnaliști dacă știa că sora ei se folosea de numele său, Carmen Dan a ținut să precizeze clar că nu avea nicio informație.
„Nu, am aflat târziu. Ce părere pot să am? Nu avem o relație foarte apropiată”, a spus fosta ministră de Interne înainte să intre la audieri.
Ea a transmis că a îndemnat-o pe sora sa să spună tot adevărul în fața anchetatorilor. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat”, a adăugat aceasta. Carmen Dan susține că doar autoritățile pot stabili gradul de vinovăție al fiecărei persoane implicate.
Carmen Dan a reacționat public după apariția informațiilor privind audierea sa în dosarul de înșelăciune al sorei sale vitrege. Fosta ministră de Interne a declarat că a fost chemată doar în calitate de martor. Ea a subliniat că nu are nicio legătură cu faptele investigate.
„Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun ceea ce știu despre faptele presupus a fi fost comise. Știrea ar trebui să o privească pe Simona Stan și pe Popa Mariana, nu pe Carmen Dan”, a explicat ea.
Carmen Dan a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv celor implicați și că fiecare persoană trebuie să răspundă pentru propriile fapte. A declarat că nu a intervenit niciodată pentru a influența anchete și că legea trebuie să-și urmeze cursul firesc.
„Este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni într-o astfel de situație. Chiar și copilul meu, dacă ar fi greșit, aș fi lăsat legea să urmeze cursul firesc”, a spus fosta ministră după audieri.