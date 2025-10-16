Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, este audiată în calitate de martor în dosarul în care sora ei . Anchetatorii investighează un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro, rezultat dintr-o schemă complexă cu locuințe și autoturisme fictive.

Carmen Dan a declarat că nu era la curent cu activitățile surorii sale și că relația dintre ele este, de ceva timp, una distantă.

Ce a declarat fosta ministră de Interne înainte de audieri

Întrebată de jurnaliști dacă știa că sora ei se folosea de numele său, Carmen Dan a ținut să precizeze clar că nu avea nicio informație.

„Nu, am aflat târziu. Ce părere pot să am? Nu avem o relație foarte apropiată”, a spus fosta ministră de Interne înainte să intre la audieri.

Ea a transmis că a îndemnat-o pe sora sa să spună tot adevărul în fața anchetatorilor. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat”, a adăugat aceasta. Carmen Dan susține că doar autoritățile pot stabili gradul de vinovăție al fiecărei persoane implicate.

Ce a transmis Carmen Dan după audierile de joi

a reacționat public după apariția informațiilor privind audierea sa în dosarul de înșelăciune al sorei sale vitrege. Fosta ministră de Interne a declarat că a fost chemată doar în calitate de martor. Ea a subliniat că nu are nicio legătură cu faptele investigate.

„Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun ceea ce știu despre faptele presupus a fi fost comise. Știrea ar trebui să o privească pe Simona Stan și pe Popa Mariana, nu pe Carmen Dan”, a explicat ea.

Carmen Dan a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv celor implicați și că fiecare persoană trebuie să răspundă pentru propriile fapte. A declarat că nu a intervenit niciodată pentru a influența anchete și că legea trebuie să-și urmeze cursul firesc.

„Este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni într-o astfel de situație. Chiar și copilul meu, dacă ar fi greșit, aș fi lăsat legea să urmeze cursul firesc”, a spus fosta ministră după audieri.