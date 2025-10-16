B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)

Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 13:27
Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ B1TV
Cuprins
  1. Ce a declarat fosta ministră de Interne înainte de audieri
  2. Ce a transmis Carmen Dan după audierile de joi

Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, este audiată în calitate de martor în dosarul în care sora ei este acuzată de înșelăciune. Anchetatorii investighează un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro, rezultat dintr-o schemă complexă cu locuințe și autoturisme fictive.

Carmen Dan a declarat că nu era la curent cu activitățile surorii sale și că relația dintre ele este, de ceva timp, una distantă.

Ce a declarat fosta ministră de Interne înainte de audieri

Întrebată de jurnaliști dacă știa că sora ei se folosea de numele său, Carmen Dan a ținut să precizeze clar că nu avea nicio informație.
„Nu, am aflat târziu. Ce părere pot să am? Nu avem o relație foarte apropiată”, a spus fosta ministră de Interne înainte să intre la audieri.

Ea a transmis că a îndemnat-o pe sora sa să spună tot adevărul în fața anchetatorilor. „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat”, a adăugat aceasta. Carmen Dan susține că doar autoritățile pot stabili gradul de vinovăție al fiecărei persoane implicate.

Ce a transmis Carmen Dan după audierile de joi

Carmen Dan a reacționat public după apariția informațiilor privind audierea sa în dosarul de înșelăciune al sorei sale vitrege. Fosta ministră de Interne a declarat că a fost chemată doar în calitate de martor. Ea a subliniat că nu are nicio legătură cu faptele investigate.

„Am venit să dau declarații în calitate de martor și să spun ceea ce știu despre faptele presupus a fi fost comise. Știrea ar trebui să o privească pe Simona Stan și pe Popa Mariana, nu pe Carmen Dan”, a explicat ea.

Carmen Dan a subliniat că responsabilitatea aparține exclusiv celor implicați și că fiecare persoană trebuie să răspundă pentru propriile fapte. A declarat că nu a intervenit niciodată pentru a influența anchete și că legea trebuie să-și urmeze cursul firesc.

„Este valabil pentru toată lumea. N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni într-o astfel de situație. Chiar și copilul meu, dacă ar fi greșit, aș fi lăsat legea să urmeze cursul firesc”, a spus fosta ministră după audieri.

Tags:
Citește și...
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
Eveniment
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Eveniment
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
Eveniment
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
Eveniment
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
Eveniment
O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Eveniment
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Eveniment
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Eveniment
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Eveniment
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Politică
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Ultima oră
15:21 - Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
15:11 - Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
15:11 - Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
15:08 - Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
14:45 - CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…
14:44 - A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
14:42 - O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
14:39 - Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
14:36 - Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
14:13 - Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației