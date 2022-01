Sorin Cîmpeanu: 13.924 de școli și grădinițe au o rată de vaccinare de peste 60%, iar în 2.838 procentajul e de 100% (VIDEO)

Un număr de 13.924 de unități de învățământ din România au rate de vaccinare mai mari de 60%, iar în 2.838 dintre acestea a fost atins nivelul de 100%, a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, luni seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV, despre situația școlilor și vaccinarea profesorilor și a elevilor

Aprovizionarea școlilor cu măști de protecție, a spus oficialul, „va fi asigurată ritmic”.

„Ieri și în această dimineață am distribuit un milion de măști în școli, iar pe de altă parte am primit garanția că această aprovizionare cu măști de protecție în școli va fi asigurată ritmic. (…) Am anunțat prevederile ordinului de ministru Educație-Sănătate aflate în vigoare la acest moment. Dacă la nivelul zilei de vineri într-o localitate rata de infectare va fi mai mare de 3 la mie și rata de vaccinare va fi mai mică de 60%, conform reglementărilor în vigoare, de săptămâna viitoare din păcate, și o spun cu foarte mare tristețe, acele școli vor trebui să intre în online”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a explicat că România încă nu îndeplinește „cele cinci condiții de bază pentru o predare online eficientă”.

„Știu foarte bine neajunsurile acestea, de mult timp le reclam, de mult timp spun că nu avem îndeplinite cele cinci condiții de bază pentru o predare online eficientă. Aș vrea să vă spun totuși, poate este de interes, că 14.000 de unități de învățământ, mai exact 13.924 de unități de învățământ, au o rată de vaccinare de peste 60%. Personalul din învățământ rămâne personalul cu cea mai înaltă rată de vaccinare, dublul mediei naționale, mult peste 70%. Chiar și așa, avem un număr de școli în care rata de vaccinare este inferioară valorii de 60%. Acolo unde este foarte mică, am cerut deja o analiză punct cu punct pentru că este inadmisibil să avem unități de învățământ în care rata de vaccinare este 10%. Acolo sigur se întâmplă ceva la nivelul managementului școlii, sigur sunt recomandări care sunt împotriva siguranței sanitare în școli”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă se referă la directori, el a continuat: „Evident că da. Dacă nu are un comportament proactiv – sau pot să o spun și mai dur, dacă are o atitudine antivaccinistă – atunci în opinia mea, ca ministru al Educației, nu corespunde calităților pe care trebuie să le întrunească un dascăl”.

„Sunt 2.838 de unități de învățământ, școli și grădinițe, în care rata de vaccinare este de 100%. Înseamnă că, totuși, în școli, dascălii au înțeles importanța vaccinării, respectării regulilor sanitare și testării. (…) Ultimele date ne arată că 319.000 elevi peste vârsta de 15 ani și 137.000 de elevi cu vârsta între 12 și 15 ani sunt vaccinați. În total, 456.000 care apropie procentul de 40% din perspectiva elevilor vaccinați”, a mai spus Sorin Cîmpeanu, luni seară, pe B1 TV.