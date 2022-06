Sorin Cîmpeanu: Profesorii care au înregistrat diferenţe de punctaj la grilă nu vor mai corecta

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat despre cadrele didactice care au înregistrat diferenţe mari de punctaj la examenul care cuprindea grilă că nu vor mai avea acces să corecteze.

„În judeţul Dâmboviţa, în care am avut evaluare digitală, doar 7 lucrări din aproape 4.000 de lucrări au înregistrat diferenţe mai mari de un punct între evaluatorul 1 şi evaluatorul 2. Fiind corectare digitală, sistemul a remarcat instantaneu diferenţe mai mari de un punct şi le-a redirecţionat către alţi doi evaluatori. Aceste lucruri au putut fi reglate într-o manieră cât se poate de eficientă”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

a precizat că are un semn de îngrijorare față de unii profesori care au corectat grile.

„Pe de altă parte, un semn de îngrijorare avem, deoarece am observat situaţii în care la componenta de grilă au fost diferenţe de evaluare, lucru care este inadmisibil. Dacă la altfel de subiecte putem să înţelegem că există diferenţe de notare, la grilă nu ar fi niciun fel de explicaţie. Am reuşit să corectăm aceste lucruri şi, mai mult decât atât, cunoaştem şi profesorii care au înregistrat diferenţe de punctaj la partea de grilă, lucru pe care, repet, îl consider inacceptabil", a declarat Cîmpeanu

De asemenea, ministrul Educației a vorbit joi și despre elevii de la Evaluarea Națională și despre proba la Limba Română.

Ministrul a precizat că „Dacă vorbim de detalierea itemilor la Limba şi Literatura Română, aş vrea să vă spun că itemii care au cel mai mare procent de rezolvare sunt: itemul 3 de la Subiectul I-B, care vizează identificarea sensului unui grup de cuvinte raportat la un context dat – 94% dintre elevi au reuşit să răspundă corect la acest item; itemii 1, 2, 3, 4 şi 5 de la Subiectul I-A vizează identificarea informaţiilor din text – între 87 şi 95% au reuşit să facă acest lucru. Aceştia au fost itemii care au generat rezultate bune în rândul elevilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi, într-o conferință de presă.