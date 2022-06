Sorin Cîmpeanu, despre Evaluarea Națională: Prezență de 95,5%. Numărul mediilor peste 5, la un maxim absolut în raport cu ultimii 10 ani. Slaba calitate a educației în mediul rural, principala problemă (VIDEO)

Un număr de 122.166 de elevi au avut medii mai mari de 5 la Evaluarea Națională înainte de contestații, un maxim absolut în raport cu ultimii 10 ani, a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, joi, într-o conferință de presă.

În aceeași conferință de presă, oficialul pe David Popovici, dublu campion mondial la înot.

Sorin Cîmpeanu, detalii despre rezultatele Evaluării Naționale

„Subiectele au fost extrem de bine formulate, asta s-a făcut cu un efort care merită să fie apreciat. La modul general, Evaluarea Națională a fost organizată anul acesta mai bine decât anul trecut, și nu mă refer la alți ani, mă refer la un an în care tot eu am fost ministrul care a organizat Evaluarea Națională, mult mai bine decât anul trecut. Le mulțumesc președinților de comisii pentru că au fost mult mai puține incidente, procesul a fost, repet, foarte bine organizat”, a declarat ministrul Educației, joi, într-o conferință de presă.

Din punct de vedere procentual, prezența a fost de 95,5%.

„Prezența – 155.561 de candidați înscriși. Precizez că este un număr mai mare decât numărul candidaților înscriși în anii 2016, 2017, 2018, 2019 și 2021, mult mai mare. Este cu 24.000 mai mare decât numărul candidaților înscriși anul trecut. Dacă ne referim la prezență, am avut prezenți candidați 144.494, cu 25.000 mai mulți decât candidați prezenți anul trecut, de asemenea mai mulți decât în anii 2016, 2017, 2018, 2019 și 2021. Procentual avem o prezență de 95,5%, în raport cu cei înscriși”, a precizat oficialul.

Peste 122.000 de elevi au avut medii peste 5 în acest an.

„Cel mai important lucru este următorul. Numărul mediilor peste 5 este la un maxim absolut în raport cu ultimii 10 ani, peste 80%. Este vorba de un procent de 82,3%. Mai exact, este vorba de 122.166 de elevi care au luat medii peste 5 anul acesta, înainte de contestații”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul spune că „se confirmă slaba calitate a educației în mediul rural”.

„Cea mai mică pondere a notelor peste 5 a avut-o județul Teleorman, 71,8%. Cea mai mare au avut-o Clujul – 92,7%, Bucureștiul – 91,65, Brăila – 91%. Acestea sunt cele trei județe care au avut peste 90% ponderea mediilor peste 5. Oricum, toate au fost peste 70%. O remarcă importantă (…), am avut 60% elevi din mediul urban și 40% elevi din mediul rural. Din păcate, se confirmă slaba calitate a educației în mediul rural. Rămâne principala problemă. În mediul rural, am avut medii sub 5 de trei ori mai multe decât în mediul urban”, a mai declarat liberalul.