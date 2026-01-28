Sorina Pintea rămâne în închisoare. Decizia Curții Supreme

Sorina Pintea, fostă ministră a Sănătății, rămâne în închisoare. Curtea Supremă i-a respins recursul în casaţie, o cale extraordinară de atac la care aceasta apelase în încercarea de a scăpa de detenție. Pintea a anunțat acum mai mulți ani că suferă de dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună.

De ce a fost condamnată Sorina Pintea

În iunie anul trecut, Sorina Pintea definitiv la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare într-un dosar de luare de mită în formă calificată. Procurorii DNA au acuzat-o că, în 2020, în calitate de manager al Spitalului Judeţean Baia Mare, a pretins şi primit 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei firme, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.

Fosta ministră a încercat să obțină eliberarea din detenție, folosind ca argument afecțiunea de care suferă. Judecătorilor de la Curtea Supremă le-a luat cinci termene să se hotărască. Într-un final, ei au respins solicitarea Sorinei Pintea, așa încât ea rămâne în spatele gratiilor.

De ce boală suferă Sorina Pintea

La începutul anului 2020, Sorina Pintea a anunțat, pe Facebook, că în noiembrie 2019, cu o boală autoimună gravă, de atunci fiind sub tratament, cu cortizon şi cu imunoglobuline. Ea a precizat că boala se numește dermatomiozită.

Dermatomiozita este caracterizată de inflamarea muşchilor, care determină apariţia unor iritaţii la suprafaţa pielii.

Boala afectează pielea, muşchii, articulaţiile, esofagul, plămânii şi, rar, inima. Alte simptome pot fi: dificultăţile la înghiţire, oboseala excesivă, apariţia unor noduli sub piele, inflamaţii ale plămânilor.