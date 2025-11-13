Spălătoriile folosesc substanțe chimice care pot tripla riscul apariției unor afecțiuni hepatice grave, potrivit unui nou studiu. Aceste substanțe pot crește semnificativ și pot conduce în timp la instalarea unei insuficiențe hepatice severe.

Cum crește expunerea la tetracloroetilenă riscul de boli hepatice și cancer

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a restricționat în 2024 utilizarea tetracloroetilenei (PCE), o substanță toxică asociată cu riscul de cancer. Această substanță este folosită intens în curățătoriile chimice și în industria metalelor, unde acționează ca degresant eficient. Specialiștii avertizează că pericolul real nu vine din hainele curățate chimic, ci din expunerea la aerul și apa contaminate, notează .

Noul studiu arată că expunerea constantă la PCE poate tripla riscul de leziuni hepatice considerate potențial fatale. Cercetătorii au analizat informațiile a 1.614 adulți, colectate pe parcursul anilor 2017 și 2020, pentru a evalua efectele toxicului. Rezultatele obținute arată că persoanele expuse prezentau o probabilitate de trei ori mai mare de a dezvolta afectări hepatice.

Dr. Brian Lee afirmă că bolile hepatice cresc rapid și necesită identificarea unor factori de risc mai puțin evidenți. Potrivit acestuia, înțelegerea acestor factori este esențială pentru dezvoltarea unor intervenții preventive eficiente.

Cum afectează tetracloroetilena ficatul și cât de grav este riscul

Când PCE este metabolizată de ficat, produșii săi secundari atacă celulele hepatice și declanșează inflamație urmată de cicatrizare progresivă. Fiecare creștere cu un nanogram pe mililitru a nivelului de PCE în sânge mărește de cinci ori riscul unei cicatrizări hepatice severe.

Dr. Lee afirmă că medicii trebuie să investigheze expunerile de mediu ale pacienților pentru a identifica riscurile mai puțin evidente. Acesta precizează că autoritățile ar trebui să adopte politici ferme pentru protejarea populației de din mediu.

British Liver Trust estimează că bolile hepatice afectează una din cinci persoane din Marea Britanie în prezent. Aproximativ optzeci la sută dintre cei afectați rămân nediagnosticați pentru că boala nu prezintă simptome clare în stadiile timpurii. Anul trecut, peste unsprezece mii de britanici au murit din cauza bolilor hepatice, multe decese fiind complet prevenibile.