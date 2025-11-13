B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer

Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer

Ana Beatrice
13 nov. 2025, 21:17
Spălătoriile de haine folosesc substanțe chimice toxice. Vezi de ce îți pot tripla riscul de boli hepatice și cancer
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum crește expunerea la tetracloroetilenă riscul de boli hepatice și cancer
  2. Cum afectează tetracloroetilena ficatul și cât de grav este riscul

Spălătoriile folosesc substanțe chimice care pot tripla riscul apariției unor afecțiuni hepatice grave, potrivit unui nou studiu. Aceste substanțe pot crește semnificativ riscul de cancer și pot conduce în timp la instalarea unei insuficiențe hepatice severe.

Cum crește expunerea la tetracloroetilenă riscul de boli hepatice și cancer

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a restricționat în 2024 utilizarea tetracloroetilenei (PCE), o substanță toxică asociată cu riscul de cancer. Această substanță este folosită intens în curățătoriile chimice și în industria metalelor, unde acționează ca degresant eficient. Specialiștii avertizează că pericolul real nu vine din hainele curățate chimic, ci din expunerea la aerul și apa contaminate, notează Daily Mail.

Noul studiu arată că expunerea constantă la PCE poate tripla riscul de leziuni hepatice considerate potențial fatale. Cercetătorii au analizat informațiile a 1.614 adulți, colectate pe parcursul anilor 2017 și 2020, pentru a evalua efectele toxicului. Rezultatele obținute arată că persoanele expuse prezentau o probabilitate de trei ori mai mare de a dezvolta afectări hepatice.

Dr. Brian Lee afirmă că bolile hepatice cresc rapid și necesită identificarea unor factori de risc mai puțin evidenți. Potrivit acestuia, înțelegerea acestor factori este esențială pentru dezvoltarea unor intervenții preventive eficiente.

Cum afectează tetracloroetilena ficatul și cât de grav este riscul

Când PCE este metabolizată de ficat, produșii săi secundari atacă celulele hepatice și declanșează inflamație urmată de cicatrizare progresivă. Fiecare creștere cu un nanogram pe mililitru a nivelului de PCE în sânge mărește de cinci ori riscul unei cicatrizări hepatice severe.

Dr. Lee afirmă că medicii trebuie să investigheze expunerile de mediu ale pacienților pentru a identifica riscurile mai puțin evidente. Acesta precizează că autoritățile ar trebui să adopte politici ferme pentru protejarea populației de substanțele toxice din mediu.

British Liver Trust estimează că bolile hepatice afectează una din cinci persoane din Marea Britanie în prezent. Aproximativ optzeci la sută dintre cei afectați rămân nediagnosticați pentru că boala nu prezintă simptome clare în stadiile timpurii. Anul trecut, peste unsprezece mii de britanici au murit din cauza bolilor hepatice, multe decese fiind complet prevenibile.

Tags:
Citește și...
Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
Eveniment
Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Eveniment
Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
Eveniment
Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Eveniment
Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană
Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
Eveniment
Brânza de capră a devenit un răsfăț scump pentru români. Un kilogram se vinde chiar și cu 70 lei
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
Eveniment
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Eveniment
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Eveniment
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Politică
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Eveniment
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Ultima oră
22:38 - Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
22:37 - Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
22:02 - Evoluție interesantă! Tesla domină, Hyundai surprinde, iar noile electrice schimbă clasamentul în România
21:41 - Apel fals la 112 făcut de un elev de 13 ani a pus pe jar autoritățile din Capitală. Ce măsuri au luat polițiștii
21:41 - Tragedie la o clinică dentară din București: Un copil de doar 2 ani a murit după o anestezie. Ce au declarat sursele medicale (VIDEO)
Catalin Drula
21:12 - CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
20:55 - Premieră în România: liber pentru doliu după pierderea unui câine. Unde se aplică decizia
20:30 - Suspendarea permisului auto în 2025. Câte puncte te lasă fără drept de a conduce și ce abateri îți aduc până la 120 de zile pe jos
20:16 - “Credeţi că-mi dă mama bani?”. Reacția furibundă a lui Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei, atunci când a fost întrebat care e sursa banilor pentru campania electorală
20:11 - Abandonul școlar atinge cote alarmante în România. Cât de mare este diferența față de media europeană