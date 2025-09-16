Este cunoscut faptul că alimentele ultraprocesate pot provoca boli de inimă, diabet și obezitate, însă acum, un a sugerat că acestea pot crește și riscul de pulmonar.

Ce sunt alimentele ultraprocesate și ce sugerează studiul

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură spune astfel: Alimentele ultraprocesate conțin ingrediente „niciodată sau rar folosite în bucătării sau clase de aditivi a căror funcție este de a face produsul final gustos sau mai atrăgător”, potrivit .

Acestea se găsesc în sucuri, chipsuri, supe ambalate, nuggets de pui, înghețată. Ele pot include conservanți împotriva mucegaiului sau bacteriilor, coloranți artificiali, emulgatori pentru a opri separarea și zahăr, sare și grăsimi adăugate sau modificate pentru a face mâncarea mai atrăgătoare.

Potrivit studiului publicat în iulie 2025, în revista Thorax, persoanele care mănâncă cele mai multe alimente ultraprocesate au cu 41% mai multe șanse de a fi diagnosticate cu cancer pulmonar decât cele care mănâncă cel mai puțin, chiar și după luarea în considerare a altor factori, cum ar fi fumatul.

Cum s-a desfășurat studiul

Cercetătorii au analizat datele de la peste 100.000 de persoane care au completat chestionarul de frecvență alimentară al Sondajului Național de Sănătate și Nutriție privind obiceiurile lor alimentare și au comparat informațiile cu dosarele medicale pentru diagnosticul de cancer pulmonar.

În medie, oamenii au consumat aproape trei porții pe zi de alimente ultraprocesate, cel mai frecvent carne de prânz, băuturi răcoritoare dietetice sau cu cofeină sau băuturi răcoritoare decofeinizate.

„Procesarea industrială modifică matricea alimentară, afectând disponibilitatea și absorbția nutrienților, generând în același timp contaminanți dăunători”, spun cercetătorii.

Ei au subliniat în mod special acroleina, care poate proveni din arderea tutunului, lemnului, materialelor plastice și benzinei și din gătit grăsimi și uleiuri la temperaturi ridicate, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.

Studiul este observațional. Cercetarea încă nu poate dovedi definitiv că alimentele provoacă cancer pulmonar, doar că există o legătură între cele două, a spus Dr. David Katz, specialist în medicină preventivă și de stil de viață.

„Acest studiu sugerează cu tărie că (alimentele ultraprocesate) pot contribui la riscul de cancer pulmonar”, a spus el.

Fumatul, principalul factor

Fumatul reprezintă principalul factor al cancerului pulmonar, însă nu este singurul.

„Deoarece fumatul este un factor de risc foarte important pentru cancerul pulmonar, ajustarea fumatului într-un mod brut ar putea lăsa un spațiu mare pentru confuzie reziduală”, a spus Fang Fang Zhang, profesor al familiei Neely și președinte al diviziei de epidemiologie nutrițională și știința datelor de la Școala Friedman de Știință și Politică Nutrițională de la Universitatea Tufts din Boston.

Cu toate acestea, autorii au descoperit că asocierea dintre consumul de alimente ultraprocesate și riscul de cancer pulmonar a fost mai puternică în rândul celor care nu au fumat niciodată.

Alimetele ultraprocesate și cancerul pulmonar

Nu au existat multe cercetări asupra alimentelor ultraprocesate și a riscului de cancer pulmonar, dar o mulțime de dovezi existente arată cât de importantă este calitatea dietei pentru prezicerea deceselor premature din toate cauzele în Statele Unite, a spus Katz.

Consumul de alimente ultraprocesate este asociat cu o calitate mai scăzută a dietei, cum ar fi un aport mai mare de grăsimi saturate, substanțe chimice, sare și zahăr, precum și un consum mai mare de calorii, a adăugat el.

Acești factori „pot conduce la inflamație – o cale primară în dezvoltarea și progresia cancerului – și pot deteriora microbiomul, afectând funcționarea sistemului imunitar”, a spus el

„Această combinație de inflamație excesivă și imunitate afectată oferă celulelor necinstite avantajul. … Acest scenariu este locul în care începe cancerul.”

Ce să mănânci pentru un stil de viață sănătos

Alimentele care contribuie la un stil de viață sănătos sunt cele integrale, neprocesate și în mare parte plante, cum ar fi legume, fructe, cereale integrale, fasole, linte, nuci și semințe, a spus Katz.

Schimbarea începe cu pași mici și atenție la detalii. Zhang recomandă să începeți prin a citi etichetele alimentelor.

„Evitați alimentele cu liste lungi de ingrediente cu nume necunoscute – acestea sunt mai probabil să fie aditivi, conservanți și arome artificiale”, a spus ea.

„Acordați prioritate alimentelor integrale și pregătiți mesele folosind ingrediente întregi sau minim procesate ori de câte ori este posibil”, a adăugat.