Specializarile avocatilor de la Buju, Stanciu & Asociatii. O casa de avocatura complexa

Specializarile avocatilor de la Buju, Stanciu & Asociatii. O casa de avocatura complexa

B1.ro
18 aug. 2025, 13:29
Specializarile avocatilor de la Buju, Stanciu & Asociatii. O casa de avocatura complexa
Sursa imaginii: Imagine Proprie

Intr-un mediu de afaceri aflat in continua transformare si intr-un peisaj juridic tot mai complex, nevoia de a lucra cu avocati care stapanesc nu doar legea, ci si realitatea din spatele dosarelor a devenit esentiala. In acest context, casa de avocatura Buju, Stanciu & Asociatii s-a remarcat printr-o abordare completa si bine structurata, oferind expertiza multidisciplinara si solutii eficiente atat pentru companii, cat si pentru persoane fizice.

Drept penal cu miza economica

Una dintre specializarile care diferentiaza echipa Buju, Stanciu & Asociatii este dreptul penal, in special componenta legata de infractiuni economice. De la acuzatii de evaziune fiscala, delapidare, spalare de bani sau frauda informatica, pana la investigatii penale complexe care implica corporatii, avocatii acestei case ofera nu doar aparare, ci si strategie. Accentul este pus pe preventie, pe intelegerea contextului de business si pe limitarea expunerii clientilor la riscuri inutile.

Consultanta comerciala si contractuala

Negocierea contractelor este una dintre fundatiile oricarei afaceri. La Buju, Stanciu & Asociatii, contractele comerciale sunt tratate cu atentie la detalii, claritate si echilibru intre interesele partilor. Fie ca este vorba despre contracte de furnizare, parteneriate strategice, colaborari internationale sau acorduri de confidentialitate, echipa juridica propune solutii bine gandite, ancorate in realitatea pietei si adaptate nevoilor clientului.

Insolventa si reorganizare

In perioade economice volatile, tot mai multe companii ajung sa se confrunte cu situatii de criza financiara. Avocatii specializati in insolventa de la Buju, Stanciu & Asociatii sprijina atat debitorii, cat si creditorii in procedurile de insolventa, concordat preventiv sau reorganizare judiciara. Scopul nu este doar gestionarea crizei, ci si gasirea unor cai de redresare viabile, prin dialog cu creditorii si prin solutii juridice sustenabile.

Litigii civile, administrative si constitutionale

Litigiile nu sunt doar despre drept, ci si despre strategie, pregatire si comunicare. Indiferent daca este vorba despre un proces civil, un litigiu cu o institutie publica sau o contestatie in fata Curtii Constitutionale, avocatii de la BSA se implica cu profesionalism si responsabilitate. Pregatirea dosarelor este temeinica, iar abordarea in instanta este argumentata si clara.

Achizitii publice si drept administrativ

Relatia dintre mediul privat si institutiile statului necesita atentie si experienta. Buju, Stanciu & Asociatii consiliaza companii care participa la licitatii publice, ajutandu-le sa intocmeasca documentatia conform cerintelor legale si sa conteste rezultatele acolo unde este cazul. In plus, ofera sprijin juridic in toate aspectele legate de autorizatii, reglementari si relatia cu administratia publica.

Dreptul afacerilor si structuri corporative

O alta zona in care casa de avocatura exceleaza este dreptul corporativ. De la infiintarea societatilor comerciale pana la modificari statutare, fuziuni, parteneriate strategice si due diligence, echipa BSA asista antreprenorii si companiile in a lua cele mai bune decizii juridice si fiscale. Este o practica esentiala pentru orice business care isi doreste sa creasca solid si legal.

Tehnologie, blockchain si active digitale

Un domeniu in care Buju, Stanciu & Asociatii se pozitioneaza ca lider este dreptul aplicabil tehnologiei si activelor digitale. Companiile care activeaza in fintech, blockchain sau tranzactii cu NFT-uri gasesc in echipa BSA un partener juridic informat si adaptat la noile realitati. Legislatia in aceste domenii este in continua schimbare, iar o abordare flexibila si anticipativa devine cheia succesului.

O casa de avocatura din Bucuresti cu o viziune moderna

Ceea ce diferentiaza Buju, Stanciu & Asociatii nu este doar aria larga de practici, ci si modul in care acestea sunt integrate. Colaborarea intre avocati cu specializari diferite permite abordarea multidisciplinara a cazurilor, astfel incat clientii sa primeasca solutii coerente, aplicabile si sustenabile.

Fie ca esti antreprenor, investitor, manager de companie sau persoana fizica aflata intr-o situatie dificila, colaborarea cu o casa de avocatura din Bucuresti cu experienta si deschidere moderna poate face diferenta intre o solutie formala si una functionala.

