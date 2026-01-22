Ministerul Sănătății analizează o schimbare majoră privind parcursul profesional al absolvenților de Medicină care nu reușesc accesul în rezidențiat. Propunerea, aflată încă la nivel de discuții, vizează introducerea unei forme moderne de stagiatură, printr-un masterat profesional gestionat de universități.

De ce ia în calcul Ministerul Sănătății reintroducerea stagiaturii

, Alexandru Rogobete, a explicat că inițiativa pornește de la realitatea statistică potrivit căreia doar aproximativ 35–40% dintre absolvenți obțin un loc în rezidențiat. Restul, deși finalizează șase ani de studii universitare și primesc diploma de „medic-doctor”, nu au nicio posibilitate legală de integrare în sistemul sanitar.

Oficialul consideră că această situație este problematică atât pentru tinerii medici, cât și pentru statul român, care investește resurse importante în formarea lor. „Este un proiect pe care mi-l doresc (stagiatura – n.red.), este un proiect pe care am început să-l discut cu universităţile, am început să discut cu anumiţi profesionişti în , sigur că e încă la în stadiul incipient”, a declarat ministrul.

Ce presupune concret masteratul profesional propus

Soluția analizată constă într-un masterat profesional cu durata de doi sau trei ani, organizat de universitățile de Medicină. Programul ar funcționa similar vechii stagiaturi, cunoscute înainte de actualul sistem de rezidențiat, și ar include rotații prin mai multe specialități medicale.

Alexandru Rogobete a subliniat că absolvenții ar urma să desfășoare activități în unități de primiri urgențe și alte structuri relevante. „Aceşti absolvenţi pot efectua un masterat de pregătire profesională, un masterat profesional”, a explicat ministrul, precizând că implementarea nu ar fi una complicată din punct de vedere administrativ.

Ce statut ar avea absolvenții după finalizarea stagiaturii

La finalul acestui parcurs, participanții ar primi o diplomă de masterat care le-ar conferi titulatura de medic generalist. Acest statut le-ar permite să profeseze legal, fără a echivala însă cu obținerea unei specializări medicale.

„După ce finalizează acest masterat, el poate primi o diplomă de masterat care îi dă titulatura de medic generalist”, a precizat , potrivit Capital. Ministrul a insistat că accesul la titlul de medic specialist ar rămâne condiționat strict de promovarea examenului de rezidențiat.

Cum ar putea fi integrați acești medici în sistemul sanitar

Pentru a evita confuziile profesionale, ministrul a subliniat necesitatea definirii clare a atribuțiilor și limitelor de competență. Ulterior, acești medici generaliști ar putea urma atestate de pregătire profesională deja existente, fiind nișați pe domenii precise.

„Medic generalist cu competenţă în laborator, medic generalist cu competenţă în medicină de urgenţă, medic generalist cu competenţă în ambulanţă şi aşa mai departe”, a exemplificat Rogobete. În opinia sa, această categorie ar reprezenta o resursă umană esențială, modelul fiind deja aplicat în alte state europene.